Мнение: О трёх критически важных вещах в WhatsApp, которые надо срочно настроить

02.12.2020, 1:36, Разное

Вотсап или Телеграм? А, быть может, Вайбер?

Неважно, каким мессенджером пользуетесь вы, все они содержат уязвимости и баги, которые могут предоставить злоумышленникам широкие возможности причинить вам разные неприятности. Выходов тут два. Или вернуться к старому доброму кнопочному телефону и СМС, ограничив себя только текстами в 140 или даже 70 знаков. Или… прислушаться к советам экспертов по безопасности.

Вот что они говорят про WatsApp.

Злонамеренные взломы WhatsApp регулярно попадают в новости. Всё больше пользователей обманом побуждают передавать свои аккаунты злоумышленникам, которые потом атакуют их контакты вирусным ПО и финансовым мошенничеством. Увы, WhatsApp не настолько безопасен, насколько принято считать. Но и он предлагает некоторые способы защитить аккаунт от такого рода захватов. Всего-то и нужно изменить отдельные настройки – сегодня.

Первое. Защита от взлома и захвата аккаунта. В WhatsApp есть «двухшаговая проверка», позволяющая ввести в приложении шестизначный код. И это не тот код, который присылает WhatsApp, когда вы устанавливаете приложение на новый телефон, а совсем другой. Все пользователи WhatsApp должны использовать эту настройку безопасности, чтобы избавить себя от риска однажды обнаружить свой аккаунт угнанным.

Зайдите в настройки WhatsApp, затем «учётная запись», там вы увидите «двухшаговую проверку». Вы сможете установить пароль и адрес электронной почты, на случай если забудете пароль. Естественно, этот пароль нельзя никому сообщать. Одно неудобство: чтобы помочь вам запомнить свой PIN-код, WhatsApp периодически будет просить вас ввести его. К сожалению, возможность отключить запросы ввода PIN-кода без полного отключения функции двухшаговой проверки не предусмотрена. Но зато аккаунт будет в большей безопасности.

Второе. Рискованное обращение с фото и видео. Когда вам присылают фото или видео в чат, они по умолчанию сохраняются на ваш телефон. Это может быть не только удобно, но и опасно. Сохраняя файлы на телефон, вы рискуете, — в файле может оказаться код, который запустит на вашем устройстве вредоносное ПО или приведет к сбою в вашем устройстве или приложениях. Автоматическое сохранение фото в WhatsApp — это как открытая входная дверь: риск не обязателен, но в ряде случаев это может потенциально навредить вашему смартфону. Напаример, фирма «Check Point» недавно показала, как с помощью медиафайла можно взломать аккаунт в Инстаграм. Чтобы этого избежать, в WhatsApp зайдите в настройки, затем «чаты» и отключите «автоматически сохранять полученные фото и видео в фотопленку» на iPhone или «видимость медиа» на Андроид.

Третий пункт связан с защитой вашей конфиденциальности и помогает избежать распространения данных, которые злоумышленник может использовать для атак через социальную инженерию. Зайдите в настройки, затем «учетная запись» и «конфиденциальность». Тут вы можете установить, кто может видеть ваш аккаунт, фото и информацию о том, когда вы в последний раз были в сети.

Самая важная настройка — ограничение списка пользователей, которые могут добавить вас в группу. Если вы не поставите ограничение, то злоумышленник сможет добавить вас в группу без вашего ведома и присылать вам сообщения и файлы. Далее – см. предыдущий пункт. Другие настройки ограничивают метаданные, которые можно получить через WhatsApp. Наверное, нет особой необходимости распространять данные вашего профиля, ваше фото, а также информацию о том, когда вы в сети, — всё это может иметь значение с точки зрения безопасности.

Вот такие простые #рекомендации, почерпнутые отсюда. И лучше перебдеть, чем недобдеть, верно?