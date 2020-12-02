Растительная диета улучшает обмен веществ у полных людей – новое исследование

02.12.2020, 1:30, Разное



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В исследование были включены 244 человека с лишним весом или ожирением. Их разделили на две группы: в первой группе люди должны были соблюдать веганскую диету, во второй – не менять свой рацион. Ученые сравнили вес и показатели обмена веществ участников перед началом исследования и спустя 16 недель.

Веганская диета в исследовании содержала 75% углеводов, 15% белков и 10% жиров. Участники получали их из овощей, каш, бобовых и фруктов. Помимо этого они принимали витамин В12. Ограничений в количестве еды не было.

Участники, которые перешли на веганскую диету, стали потреблять меньше калорий. В то же время, у них стал лучше энергетический баланс после еды: организм стал тратить больше энергии выработку тепла (то есть, расходовал больше калорий). За время исследования они похудели в среднем почти на 6 килограмм.

У участников из веганской группы уменьшилось количество жира в печени на 34%, а в мышцах – на 10%. Также у них улучшилась чувствительность тканей к инсулину. Эти изменения свидетельствуют о снижении риска развития сахарного диабета 2 типа.

Показатели веса и обмена веществ у людей, которые не изменили диету, практически не поменялись.

В выводах исследования ученые пишут, что веганская диета с низким содержанием жира может быть эффективным лечением для людей с лишним весом и ожирением.