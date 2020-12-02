 

Глава Минздрава: в 17 регионах свободно менее 5% коек для пациентов с COVID-19

02.12.2020, 1:24, Разное

В 17 российских регионах свободными остались менее 5% коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Об этом, как передает ТАСС, сегодня рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам чиновника, самая сложная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге и Калининградской области. Министр отметил, что за последний месяц в РФ значительно увеличилось число больных коронавирусом, находящихся в реанимации.

«На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 79% пациентов, в стационарных учреждениях находится в общей сложности 217 тысяч пациентов — это с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, и 16 тысяч пациентов — это с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики», — добавил Мурашко.

В Санкт-Петербурге с 24 ноября ежедневно выявляют более 3 тысяч заболевших коронавирусом. Всего в северной столице врачи зафиксировали 129 604 случаев заражения, более 5,5 тысячи человек скончались. От инфекции в Петербурге умирают чаще, чем в других регионах: по этому показателю город с большим отрывом вышел в лидеры — 96 смертей на 100 тысяч человек.

В Калининградской области суточный прирост заболевших в последнюю неделю в среднем составил около 190 человек. С начала пандемии инфекцию выявили более чем у 11 тысяч жителей этого региона.

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Источник: Новая газета



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