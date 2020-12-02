 

Победа “Шахтера”, дискуссии вокруг введения локдауна в Украине, китайский зонд на Луне. Главное за день

02.12.2020, 1:20, Новости дня

“Шахтер” сенсационно победил

Донецкий “Шахтер” снова обыграл мадридский “Реал”. В октябре в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов донецкая команда обыграла “Реал” в Мадриде со счетом 2:3.

Сегодня в пятом туре группового этапа украинский клуб победил в домашнем матче и не дал сопернику забить ни одного мяча в свои ворота. 

Когда будет локдаун?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о неизбежности введения жесткого карантина в стране. По его словам, сейчас вопрос только в дате – украинские власти не решили, вводить его со 2 января или в декабре. 

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что на завтрашнее заседание Кабмина Минздрав не будет выносить этот вопрос. 

Скандал с угрозами в адрес граждан венгерского происхождения

На фоне обострения украинско-венгерских отношений в YouTube появилось видео, где мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага “Правого сектора” говорит, что знает каждого, “кто получал паспорта или гранты от мадьяр”, и призывает их “следить за своими мыслями и мечтами об автономности”.

Видео вскоре удалили, но его растиражировали местные СМИ. 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя появление ролика, заявил о провокации и не исключил, что организовали ее спецслужбы “враждебного государства”. Украинское государство “будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые наряжаются патриотами и несут угрозу нашим гражданам”, сказал он. 

Полиция начала расследование по факту разжигания межнациональной вражды. 

Китай впервые соберет образцы почвы на Луне

Китайский зонд “Чанъэ-5” успешно сел на Луну. Он соберет образцы грунта и вернется на Землю. Если миссия пройдет успешно, Китай станет третьей страной после США и Советского Союза, которая взяла пробы лунного грунта. Таких попыток не предпринимали с 1976 года.

Google назвал самые популярные видео в украинском и белорусском сегментах YouTube

В Украине самым просматриваемым роликом стала пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвл “Холодок”. В Беларуси – интервью российского журналиста Юрия Дудя с российским рэпером Morgenshtern.

В обеих странах в топ вошли программы основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона: в Украине – интервью с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, в Беларуси – с Александром Лукашенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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