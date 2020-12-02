Украинская система ПВО впервые будет перехватывать американский беспилотник

02.12.2020, 1:20, Новости дня

Впервые на территории Украины беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper попытается преодолеть украинскую систему ПВО на западной границе государства. Об этом 1 декабря в Facebook сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Учения проходят в зоне ответственности воздушного командования “Запад”, в них принимают участие специалисты ПВО командования ВВС США в Европе.

“Цель мероприятия – обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведения практического занятия по отслеживания, захвату цели для сопровождения и имитации уничтожения БПЛА MQ-9 Reaper”, – сказал генерал-майор Дмитрий Карпенко.

Представитель ВВС США в Европе Кевин О’Брайен считает, что это поможет украинским подразделениям ПВО в ходе применения наземных средств зенитных ракетных войск.

Двустороннее обучение проходит в рамках совместных украинско-американских учений “Чистое небо”.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2941593799452014