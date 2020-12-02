 

Проходимцы – Личное мнение

02.12.2020, 1:06, Разное

Ритка Симоньян и Тигран Кеосаян — кот Базилио и лиса Алиса, снимающие на наши с вами деньги тупую пропаганду, — превзошли сами себя: замазались в позорном расизме.  


Фото: Соцсети

Сняли ролик с пародией на Барака Обаму. Когда я смотрела этот ролик, мне было стыдно.


Стыдно мне бывает крайне редко. Вы должны это увидеть хотя бы для того, чтобы понять мои чувства.

https://t.me/lenamiro/7689

Ритка эту жуть написала, Тигран исполнил.

А мы давайте это обсудим.

Барак Обама — 44 президент США, лауреат Нобелевской премии, блестящий юрист, окончивший Гарвард. Когда он ещё был студентом, за него уже дрались лучшие юридические фирмы Америки: хотели заполучить в штат.


Фото: Соцсети

  Тигран Кеосаян — мелкий режиссёришка, снимающий на бюджетные деньги идиотское, пропагандисткое говно про Крымский мост, который строит дерзкий строитель Дима. Паразит-пропагандист, иными словами. Окончил местечковый ВГИК, выпускающий режиссёров клипов Любки Успенской и Наркопитомца Димы.

Ритка Симоньян — тоже неистощимая на дебильные выдумки пропагандистка, которую когда-то запустили к Путину. Таких, как она, в народе именуют ёмким словом «кремлядь». Окончила она — не ржать, это грустно! — факультет журналистики Кубанского государственного университета.


Фото: Соцсети

И вот эти два бездарных клоуна-лизоблюда с дипломами, которые в развитых странах и подтвердить-то почти невозможно, присосались к госкормушке и ржут над великолепно образованным интеллектуалом, селф-мейд Обамой, окончившим лучший вуз мира? Серьёзно?  

Когда Ритку ведущие мировые СМИ напрямую обвинили в расизме, она ответила: «А мы в России считаемся чёрными. Нам можно!»

И вот здесь у меня, признаюсь, упала челюсть на стол.

Симоньян возглавляет Russia Today — канал, представляющий российскую точку зрения зарубежной аудитории.   

Как можно занимать такой пост и даже не разбираться в том, что очевидно любому цивилизованному человеку?!

Рита, дело не цвете кожи!

  Чёрным в США человека делает, прежде всего, 400 лет угнетения. Рабства. Чёрный американец — это потомок рабов, глупая же ты баба!


Фото: Соцсети

Симоньян, ты — потомок рабов? Твои предки, закованные в цепи, работали на плантациях с утра до ночи? Их продавали на невольничьих рынках? Их забивали до смерти кнутом? Нет?! Тогда какая ты чёрная? Заткнись!

Ты позоришь Россию в глазах международного сообщества. Ты некомпетентна, отстала и зашорена.

  Кеосаян и Симоньян замазались в неприкрытом расизме и замазали в нём всю Россию, сделав это на государственном телеканале, который существует на деньги из наших с вами налогов.  

За таким должны последовать молниеносные увольнения. Если их не будет, то мы в глазах всего мира — всё: непроходимые дикари.

Стыдно. Очень стыдно.  

А ещё лично мне очень жалко налогов, исправно уплачиваемых в бюджет РФ из моих кровно заработанных. Мои деньги идут на содержание таких вот прихлебателей-расистов, как Ритка и Тигран, а не на лечение больных детей.

  А вам жалко?

Кстати, дочь свою Кеосаян отправил учиться в Нью-Йорк, кажется.

Источник: Лена Миро



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