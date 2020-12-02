В СК заявили о намерении опросить свыше тысячи свидетелей по делу о геноциде

02.12.2020, 0:50, Новости дня

Следственный комитет РФ планирует в рамках дела о геноциде опросить более 1 тыс. бывших узников фашистских концлагерей проживающих в Волгоградской области, их показания помогут восстановить происходившее с целью документирования, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В Следственном комитете РФ расследуется уголовное дело о геноциде, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками. Только на территории Волгоградской области проживает более 1 тыс. бывших узников концентрационных лагерей, которых необходимо опросить как свидетелей», – цитирует ТАСС Петренко.

Она пояснила, что воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить происходившее с целью документирования. «Поэтому следователи хотели бы побеседовать с каждым, кто пережил те страшные события», – добавила Петренко.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности, выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны.

В свою очередь генпрокурор Игорь Краснов предложил закрепить в законодательстве понятие о геноциде народов СССР в годы Великой Отечественной войны, выразившемся в массовых преступлениях нацистов против мирных жителей.