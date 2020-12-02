 

Генсек ООН заявил о величайшем гуманитарном кризисе со Второй мировой

02.12.2020, 0:50, Новости дня

Конфликты, изменение климата и коронавирус создали величайший гуманитарный вызов после Второй мировой войны, говорится в заявлении генерального секретаря организации Антониу Гутерриша в связи с публикацией Глобального гуманитарного обзора на 2021 год.

По словам Гутерриша, «2020 год не был похож ни на один другой».«Конфликты, изменение климата и коронавирус создали величайший гуманитарный вызов после Второй мировой войны», – сообщил генсек ООН. По данным генерального секретаря ООН, «количество людей, столкнувшихся с угрозой голода, удвоилось, сотни миллионов детей не могут посещать школы, а уровень крайней нищеты вырос впервые за 22 года», передает ТАСС.

«Мы должны мобилизоваться, чтобы поддержать тех, кто находится в наибольшей опасности в это беспрецедентное время. Нам нужно 35 млрд долларов, чтобы получить жизненно необходимую помощь для 160 млн человек, оказавшихся в наиболее уязвимом положении», – подчеркнул Гутерриш.

Он также указал на необходимость «продолжать реагировать на базовые причины, которые влекут за собой гуманитарные проблемы, прежде всего конфликты». «Я прошу все стороны конфликтов и тех, кто имеет на них влияние, поддержать мой призыв к глобальному перемирию к концу 2020 года», – добавил генсек международной организации.

Накануне число выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в мире превысило 63 млн. Между тем во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости COVID-19 в России. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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