Женщинам с депрессией и болезнями желудка рекомендовали скрининг на эндометриоз

02.12.2020, 0:36, Разное



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Что такое эндометриоз

Эндометриоз – одно из самых распространенных гинекологических заболеваний. От него страдают 5-10% женщин детородного возраста. При этой болезни клетки, которые выстилают внутреннюю поверхность матки, появляются в органах, где их не должно быть. Чаще это фаллопиевы трубы, яичники, мочевой пузырь и другие органы малого таза. Ежемесячно, как и эндометрий в матке, очаги эндометриоза кровоточат под действием гормонов, вызывая внутренние кровоизлияния и воспаление.

Наиболее распространенные симптомы эндометриоза – боль в нижней части живота, нарушения менструального цикла. Это состояние нередко сопровождается бесплодием.

Эндометриоз и депрессия

Известно, что риск развития депрессии у женщин в течение жизни в два раза выше, чем у мужчин. Депрессия и тревожность – наиболее частые проблемы, которые сопутствуют эндометриозу. Авторы нового исследования указывают, что оценка собственного физического и психического состояния при эндометриозе хуже, чем при раке и ВИЧ-инфекции. У женщин, больных эндометриозом, депрессия приводит к самоубийству в 20 раз чаще, чем у тех, кто не страдает им, пишут ученые.

Согласно системному обзору 2019 года, связь между эндометриозом и депрессией преимущественно обусловлена хронической болью. Однако австралийские ученые указывают, что и депрессия, и эндометриоз – сложные расстройства: например, известны гены, которые увеличивают риск развития каждого из этих заболеваний. В новом исследовании они стремились выяснить, есть ли генетическая связь между этими состояниями.

Новые данные

Чтобы обнаружить новые связи между эндометриозом и депрессией, генетики из Квинслендского технологического университета воспользовались данными крупного генетического исследования, которое охватило 208 тысяч человек разных национальностей. Из них 17 тысяч болели эндометриозом.

Ученые обнаружили 22 общих генных варианта, которые встречаются у женщин как при депрессии, так и при эндометриозе, и могут иметь отношение к развитию обоих заболеваний. Выяснилось, что многие из этих генов играют роль в работе желудочно-кишечного тракта.

Дальнейшее исследование показало, что у депрессии и эндометриоза есть генетическая связь не только между собой, но и с желудочно-кишечными патологиями – гастро-эзофагальным рефлюксом (основная причина изжоги) и гастритом.

Что это значит?

По мнению ученых, эти данные указывают, что женщинам, которые страдают от определенных болезней желудка и депрессии, имеет смысл проходить скрининг на эндометриоз. В свою очередь, нужно помнить, что эндометриозу часто сопутствуют другие заболевания. Это имеет особое значение хотя бы потому, что диагностика эндометриоза даже в развитых странах порой занимает до 10 лет.

Таким образом, если в отдельных аспектах развития депрессии и эндометриоза задействованы одинаковые гены, именно они (равно как и сами процессы) могут стать мишенями для лечения обеих болезней. Ученые не исключают, что эффективное лечение заболеваний желудка и депрессии может облегчить течение эндометриоза. Эти предположения требуют проверки крупными исследованиями.