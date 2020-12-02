Дудь, Гордон и протесты в Минске. Google назвал самые популярные видео в Беларуси в 2020 году
02.12.2020, 0:26, Новости дня
Компания Google к концу 2020 года представила список самых популярных видео в белорусском сегменте YouTube. Как сообщает “Наша Ніва”, лидирует в рейтинге интервью российского журналиста Юрия Дудя с российским рэпером Morgenshtern, в десятку вошло интервью основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона с Александром Лукашенко.
Также в топе спецэфир российского телеканала “Дождь” о восьмом дне протестов в Беларуси (16 августа).
Топ-10 самых популярных видео в Беларуси в YouTube в 2020 году стали:
Morgenshtern – главный шоумен России-2020 / вДудь
Юрий Дудь х Лолита | Что было дальше?
Вернулись в школу на один день челлендж!
Беларусь. Протесты день 8: Марш Свободы оппозиции и митинг Лукашенко / Спецэфир Дождя
Видеоблогер и музыкант Morgenshtern о пути к успеху. Вечерний Ургант. 31.01.2020
За сколько минут опарыши съедят бургер?
Победы Шоушэнка (1 серия) 18+
Лукашенко. Ссоры с Путиным, Тихановская, “Вагнер”, Зеленский, Порошенко, Крым. В гостях у Гордона
Камеди Клаб. Харламов, Скороход “Голосовые”
Лукашенко против Тихановской. Жестка схватка.
Среди музыкальных видео в Беларуси самым популярным стал клип на песню Uno российской панк-рейв-группы Little Big (эту песню Little Big готовили на “Евровидение 2020”). Второе место тоже занял клип этой группы – на песню Hypnodancer.
Список самых популярных музыкальных видео этого года в Беларуси выглядит так:
Little Big – Uno – Russia RU – Official Music Video – Eurovision 2020
Little Big – Hypnodancer (Official Music Video)
Клава Кока & NILETTO – Краш (official video)
Клава Кока – Покинула чат (Премьера клипа, 2020) 6+
Mia Boyka & Егор Шип – Пикачу
Dabro – Юность (Official video)
Morgenshtern & Элджей – Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
ARTIK & ASTI – Девочка танцуй (Official Video)
Cream Soda & Хлеб – Плачу на техно (премьера клипа)
Супер Жорик – Золото (Премьера клипа 2020).
В Украине в топ-10 видео в YouTube вошло интервью Гордона с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом. Самым популярным музыкальным роликом стал клип российских исполнителей Клавы Коки и NILETTO на песню “Краш”.
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