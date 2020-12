Дудь, Гордон и протесты в Минске. Google назвал самые популярные видео в Беларуси в 2020 году

02.12.2020, 0:26, Новости дня

Компания Google к концу 2020 года представила список самых популярных видео в белорусском сегменте YouTube. Как сообщает “Наша Ніва”, лидирует в рейтинге интервью российского журналиста Юрия Дудя с российским рэпером Morgenshtern, в десятку вошло интервью основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона с Александром Лукашенко.

Также в топе спецэфир российского телеканала “Дождь” о восьмом дне протестов в Беларуси (16 августа).

Топ-10 самых популярных видео в Беларуси в YouTube в 2020 году стали:

Morgenshtern – главный шоумен России-2020 / вДудь

Юрий Дудь х Лолита | Что было дальше?

Вернулись в школу на один день челлендж!

Беларусь. Протесты день 8: Марш Свободы оппозиции и митинг Лукашенко / Спецэфир Дождя

Видеоблогер и музыкант Morgenshtern о пути к успеху. Вечерний Ургант. 31.01.2020

За сколько минут опарыши съедят бургер?

Победы Шоушэнка (1 серия) 18+

Лукашенко. Ссоры с Путиным, Тихановская, “Вагнер”, Зеленский, Порошенко, Крым. В гостях у Гордона

Камеди Клаб. Харламов, Скороход “Голосовые”

Лукашенко против Тихановской. Жестка схватка.

Среди музыкальных видео в Беларуси самым популярным стал клип на песню Uno российской панк-рейв-группы Little Big (эту песню Little Big готовили на “Евровидение 2020”). Второе место тоже занял клип этой группы – на песню Hypnodancer.

Список самых популярных музыкальных видео этого года в Беларуси выглядит так:

Little Big – Uno – Russia RU – Official Music Video – Eurovision 2020

Little Big – Hypnodancer (Official Music Video)

Клава Кока & NILETTO – Краш (official video)

Клава Кока – Покинула чат (Премьера клипа, 2020) 6+

Mia Boyka & Егор Шип – Пикачу

Dabro – Юность (Official video)

Morgenshtern & Элджей – Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)

ARTIK & ASTI – Девочка танцуй (Official Video)

Cream Soda & Хлеб – Плачу на техно (премьера клипа)

Супер Жорик – Золото (Премьера клипа 2020).

В Украине в топ-10 видео в YouTube вошло интервью Гордона с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом. Самым популярным музыкальным роликом стал клип российских исполнителей Клавы Коки и NILETTO на песню “Краш”.