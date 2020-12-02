 

Избранный вице-президент США попалась на лицемерии, поддержав малый бизнес

02.12.2020, 0:22, Новости дня

Будущий вице-президент США Камала Харрис оказалась под огнём критики, после того как опубликовала твит с призывом помочь владельцам малых предприятий. Как пишет Fox Business, ей сразу припомнили поддержку беспорядков в Миннесоте, где «протестующие» разгромили сотни маленьких заведений.

Следующая тема. Помните, как Камала Харрис призывала платить залог за тех, кого посадили в тюрьму во время беспорядков?  Эти люди уничтожили много маленьких заведений. Но сейчас, Лорен, избранный вице-президент Камала Харрис заговорила по-другому. Что она сказала?

ЛОРЕН СИМОНЕТТИ, корреспондент Fox Business: Её критикуют за твит в поддержку малого бизнеса. На выходных она написала: «Малые предприятия, особенно те, которые принадлежат афроамериканцам и меньшинствам, нуждаются в срочной  помощи, чтобы пережить последствия коронавируса этой зимой». Что здесь не так, спросите вы?

Ну, некоторые видят в этом лицемерие, потому что в июне она писала: «Скиньтесь на залог для протестующих в Миннесоте — @MNFreedomFund (Фонд свободы Миннесоты. — ИноТВ)». Участники протестов чинили беспорядки. 360 заведений в Миннесоте были уничтожены или подверглись вандализму после убийства Джорджа Флойда.

Итак, критики говорят: «Избранный президент* Харрис, вы уж определитесь, кого вы поддерживаете: погромщиков или малый бизнес».

Да, попробуйте! Спасибо, Лорен.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2020 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).



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