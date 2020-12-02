ОЗХО потребовала от России раскрыть информацию об отравлении Навального

02.12.2020, 0:22, Новости дня

Организация по запрещению химического оружия осудила действия Сирии, от которой они безуспешно хотят получить отчёт о её запасах химического оружия, пишет Le Figaro. Критиковали и Россию за отравление Алексея Навального, которое произошло на российской территории. Страны — члены ОЗХО требуют раскрыть информацию и начать расследование.



Reuters

Россия и Сирия снова стали объектами критики во время заседания Организации по запрещению химического оружия 30 ноября в Гааге, пишет Le Figaro.

От РФ западные страны требуют большей прозрачности в отношении отравления Алексея Навального. А Башара Асада обвиняют в применении химического оружия в 2017 году. Обе страны эти заявления не раз отвергали. Они считают, что западные страны политизируют работу ОЗХО.

Так, Сирии в июле дали 90 дней, за которые она должна была раскрыть химическое оружие, которое якобы использовала в атаке в Эль-Латамне, но этого не сделала. Глава ОЗХО заявил, что Дамаск не выполнил ни одно из тех обязательств, которые на него наложила организация, и обвинил Сирию в том, что в реализации ею соглашения от 2013 года, по которому она должна была уничтожить своё химическое оружие, есть несоответствия и прорехи.

Франция на это предложила ОЗХО «приостановить права» Сирии, причём, по заявлению французских дипломатов, это предложение поддержали 43 страны.

От РФ же требуют раскрыть информацию об отравлении Алексея Навального. ОЗХО утверждает, что у него нашли следы отравляющего вещества «Новичок». По словам главы ОЗХО, они до сих пор ведут с Москвой переговоры о том, чтобы отправить в Россию своих следователей. В общем коммюнике 55 стран осудили нападение на Навального и потребовали от РФ раскрыть в быстрые сроки обстоятельства этого происшествия, пишет Le Figaro.

