Жизнь после смерти – Ученый объяснил, что действительно происходит, когда вы умираете

02.12.2020, 6:51, Разное

Всемирно известный врач рассказал, что значит умереть, и назвал этот процесс «мирным» и «приятным».

Доктор Сэм Парниа, руководитель отдела интенсивной терапии и реанимационных исследований в Медицинской школе Нью-Йорка в Лангоне рассказал, что умирать «очень комфортно». По его словам, люди, которые были на грани смерти, иногда описывают встречи с умершими родственниками, но настаивают на том, что это ощущение не является доказательством загробной жизни.

Что касается физического процесса, доктор Парниа описал его в недавнем выступлении на Oz Talk: «Смерть – это процесс, а не черно-белый момент. Конечным результатом является уменьшение количества кислорода, который попадает в мозг, когда мы собираемся умереть, и это приводит к отключению наших мозговых цепей, затем мы перестаем осознавать, что происходит вокруг – теряем связь с внешним миром».

Ученый отметил, что после остановки сердца все жизненные процессы прекращаются, поскольку кровь не попадает в мозг, почки и печень, человек становится безжизненным и неподвижным.

По словам Парниа, «для тех из нас, кто умирает естественной смертью, даже если мы испытывали боль перед смертью, процесс умирания становится очень комфортным, очень блаженным и мирным». Он добавил, что люди, которые были на грани смерти, описывают ощущение яркого, теплого, гостеприимного света, который притягивает к себе людей. Кроме того, они часто говорят о нежелании возвращаться к жизни, поскольку этот свет притягивал их словно магнит.

«Некоторые из них описывают ощущение, когда они пересматривают все, что они сделали», – рассказал ученый.

Тем не менее, доктор Парниа говорит, что есть научные объяснения этой реакции, а наблюдение за людьми не является доказательством загробной жизни. Скорее всего, мозг просто сканирует себя, это работает как один из методов выживания. Ученый заключил, что современные технологии помогут исследовать смерть, так что она больше не ограничивается философией и религией.