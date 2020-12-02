Проект «Голубой луч» – Мифы или реальность

02.12.2020, 7:10, Разное

Слухи о “Проекте Голубой Луч” циркулируют в Интернете уже несколько лет. Нас убеждают, что существуют секретные планы правительства по проецированию голограмм мессии с помощью спутниковых лазеров для того, чтобы симулировать Второе Пришествие и убедить христиан в том, что происходит вознесение.

“Нам предстоит подвергнуться порабощению конфедерацией рептилий, стоящих во главе секретных спецслужб большинства государств", – заявляется на одном web-сайте, – «Будет даже реализован Монтокский проект, в котором целые толпы людей будут поднимать ввысь, будто бы вознося… а затем сбрасывать в небытие”.

Нам обещают, что заблуждение будет иметь мировые масштабы. В каждой области появится свой мессия – Мохаммед, Будда и так далее. Каждый услышит в своей голове голос мессии, говорящий на его родном языке. Цель: создать массовую панику и единую мировую религию, которые приведут к власти единое мировое правительство, возглавляемое – ну да, угадали – Антихристом.

По мнению некоторых христианских фундаменталистов, наиболее вероятным кандидатом в Антихристы является Майтрея. Согласно его Иоанну Крестителю, Бенджамину Криму, Майтрея – реинкарнация Христа, он появляется по всему миру и выполняет чудесные исцеления.

Как говорит Крим, Майтрея появится в небе, спроецированный лазерными лучами. “Радио- и телесети по всему миру соединятся… и мы услышим слова его в умах наших, и будут они на нашем языке”.

Конспиролог “Ру Миллз” предлагает иную вариацию идеи. В своей грядущей книге «Диана, королева небес» он заявляет, что Проект Голубой Луч породит “чудесные явления леди Дианы” детям по всему миру с тем, чтобы создать новую мировую религию. Дети “объявят, что Диана даровала им целительную силу”, а два сына “Святой Дианы”, Уильям и Гарри, “станут чем-то вроде двух живых Иисусов…”

Голубые лучи также являются лейтмотивом историй о похищениях инопланетянами. Возьмем, к примеру, происшествие с Трэвисом Уолтоном, популяризированное фильмом «Огонь в небе». Трэвис заявлял, что парящий НЛО выстрелил в него голубым лучом, лишив его сознания, после чего он был похищен пришельцами. А мог ли это быть военный эксперимент с участием спроецированных лазерами НЛО и инопланетян?

Главным сторонником теории заговора, связанного с Проектом Голубой Луч, является Норио Хаякава, владелец похоронного бюро из Южной Калифорнии, руководящий в свободное время гражданской организацией Groomwatch, которая занимается слежкой за подозрительной деятельностью в таинственной Зоне 51 в штате Невада. По версии Хаякавы, более подходящей поклонникам «Секретных материалов», роль мессий играют пришельцы.

Он предполагает, что тайная клика, состоящая из мировой элиты, способствует популярным верованиям в НЛО и “инопланетное присутствие” с тем, чтобы инсценировать фальшивый “внеземной” захват власти, который породит всемирную панику и тем самым позволит оправдать формирование глобального правительства.

Все это вызывает вопрос: является ли Проект Голубой Луч еще одной сумасшедшей интернетовской легендой, или же в ней есть доля реальности?

Исходный миф о Голубом Луче, судя по всему, породил канадский журналист Серж Монаст, описавший проект в конспирологическом новостном листке Leading Edge в 1994-ом году. Он являлся также автором биографии Раеэля, француза, убедившего своих последователей в том, что он инопланетянин, посланный на Землю, чтобы спасти мир. Монаст умер в 1997-ом году от сердечного приступа, не успев раскрыть свои источники и подробности предполагаемого заговора.

Псиопы ВВС

“Технологии, необходимые для того, чтобы симулировать подобное фальшивое событие, сейчас разрабатываются в местах вроде Зоны 51”, – утверждает Хаякава. Он полагает, что одной из таких технологий является “маскировка” – применение электрохроматических панелей.

В этих панелях используются тысячи крохотных цветных огоньков, с помощью которых самолет-невидимка подобно хамелеону принимает цвет неба над собой. Электрохроматические панели на таком невидимом воздушном судне предположительно могли бы создать образ Христа, Дианы, Девы Марии или чего-то другого, что будет подвешено в небе.

Прочие хитрые технологии, которые, по мнению Хаякавы, могли бы использоваться в подобном проекте, включают треугольное воздушное судно, вроде якобы существующего TR-3A (“Черный скат”), новые серии беспилотных самолетов (UAV – Unmanned Aerial Vehicles), систему всемирного контроля данных, названную системой “Хранения данных и управления ими” (DREAM – Data Repository Establishment and Management), программа HAARP, средства “контроля разума”, а также “Симулятор поля военных действий” (BEAST – Battle Engagement Area Simulator/Tracker), который был разработан для программы “Звездных войн” и представляет трехмерную голографическую проекцию “поля боя”.

В 1997-ом году в статье Defense Week был раскрыт тот факт, что в ВВС США действительно рассматривалась система, проецирующая над полем боя трехмерный голографический образ “злого бога” или чего-то иного, что отвлечет внимание противника.

В ней также было сказано, что в 1991-ом году Армейским центром и школой ведения особых военных действий имени Дж. Ф. Кеннеди было объявлено, что там велись разработки системы псиопов (психологических операций, которые были продемонстрированы в фильме Генеральская дочь), в которой голограммы использовались для “проецирования побуждающих сообщений и трехмерных изображений на облака, дым, капли дождя, здания”.

Глас Божий

По некоторым сообщениям, Военно-воздушными силами США также рассматривался план, согласно которому над Ираком проецировалась бы гигантская голограмма, а голос Аллаха велел солдатам и мирным гражданам свергнуть Саддама Хусейна.

Согласно New World Vistas, изданной в 1996-ом году Научным консультативным комитетом ВВС США, голос, сопровождающий подобный образ, теоретически может быть создан с помощью модулированных микроволн высокой мощности, проходящих в человеческое тело и нагревающее его ткани. Результатом станет “создание внутреннего акустического поля в слышимом диапазоне 5-15-ти килогерц”.

Другие исследования имеют не только теоретический характер. В своей книге Электрическое тело номинант на Нобелевскую премию Роберт О. Беккер описывает эксперименты, проводимые в начале шестидесятых Алленом Фреем, который обнаружил, что радиосигналы могут восприниматься как звук в голове, а также более поздние эксперименты, проведенные в 1973-ем году в Армейском Исследовательском Институте имени Уолтера Рида доктором Джозефом К. Шарпом, доказавшим, что может “слышать и понимать произносимые слова”, посланные с помощью импульсных микроволн, направленных в его мозг. А в 1980-ом году исследователи из Армии США обнаружили, что могут “дистанционно создавать ощущение звука” внутри головы с помощью облучения субъекта “импульсными микроволнами со средней плотностью мощности порядка микроватт на квадратный сантиметр…. При верном подборе импульсных характеристик может создаваться разумная речь… [служащая для] маскировки и проведения операций по отвлечению и обману противника”.

Еще один возможный источник слышимого звука был предложен в британском научном журнале New Scientist. По некоторым сведениям, в конце восьмидесятых в одном из военных исследовательских учреждений штата Нью-Мексико “ученые, работающие с лазерным оружием высокой мощности, открыли, что могут создать в небе сверкающий огненный шар путем пересечения лучей двух мощных инфракрасных лазеров”. Модулируя лазеры, они также смогли породить “голосоподобный эффект”. Однако автор не смог подтвердить историю с “Гласом Божьим”.

В еще одной публикации ВВС, ВВС 2025, заявляется, что практичность создания небесных голограмм в ближайшем будущем останется весьма сомнительной. Голограммы создаются с помощью рассеянного лазерного света или сильных вспышек белого света, которые формируют изображение в соответствии с интерференционными картинами, хранящимися в кристаллах или эмульсиях.

Это здорово срабатывает в музеях и лабораториях, но, согласно отчету, “пока не было предложено заслуживающего доверия подхода к проецированию голограмм на большие расстояния в условиях реального мира, хотя в Лаборатории медиа Массачусетского Технологического Института и полагают, что проекция цветных голограмм станет возможной в ближайшие 10 лет. Голографические и прочие, менее технологичные формы иллюзии, могут стать мощным оружием в руках информационных воинов”.

Технологии звездных войн

Но, как заявляют некоторые эксперты, такому оружию, которое способно генерировать иллюзии, придется, вероятно, базироваться на земле, а не на спутниках. Группа футуристов, участвовавших в создании отчета ВВС 2025, предвидит Систему нанесения глобальных ударов (GLASS – Global Area Strike System), состоящую из мощнейших лазеров мегаваттового класса, базирующихся на земле, и космических зеркал, которые “отражают” высокоэнергетические лучи лазеров в сторону мишени. По-видимому, такая система могла бы использоваться для проецирования на небе лазерных образов.

По словам Чарльза Остмана, бывшего инженера Стратегической Оборонной Инициативы Лоуренса Ливермора, создание таких образов возможно и с помощью военных лазеров высокой мощности, и с помощью эзотерической плазмы, и с помощью других технологий.

Однако этот калифорнийский электротехник, прежде занимавшийся военными исследованиями в области микроволн высокой мощности, полагает, что подобные изображения будут недостаточно “реальны”.

“Я думаю, что для тех, кто знаком с кино, видео или современными мультимедийными презентациями, все эти изображения будут восприниматься как проекция. Хотя возможно, что удастся одурачить жителей государств третьего мира, изолированных от примеров современных технологий.

Я полагаю, что могут быть применены проекторы электронных/ионных лучей, смонтированных на спутниках или на высотных самолетах. Почти наверняка подобные представления придется проделывать ночью, чтобы избежать размыва изображения солнцем. Но скорее всего такие образы будут выглядеть ‘плоско’, им будет недоставать глубины, и они будут страдать от параллакса, если смотреть с разных мест. Кроме того, они должны быть ограничены по своему видимому размеру, чтобы можно было сконцентрировать энергию и сделать их видимыми в пределах широкой области”.

Рэнди Джонсон из Сан-Диего, эксперт в области лазерных проекций в небе, уже использует высокоэнергетические лазеры видимых ионов, чтобы проецировать картины на облака или дым от фейерверков при крупных мероприятиях на открытом воздухе. Он также спроецировал логотип парка Sea World на атмосферные слои термальной инверсии, что по принципу схоже с пустынными миражами.

Однако он считает, что существующие технологии развертки “ограничены каркасными изображениями весьма низкого разрешения”. Лазерная проекция ярких, реалистичных растровых (как в телевизоре) изображений небесного мессии или НЛО “потребует лазеров с мощностью во много тысяч ватт, вроде тех, что планировались для использования в программе “Звездных Войн”.

Что же касается планов вроде Проекта Голубой Луч, то Джонсон сказал, что 1985-ом году к нему подходил представитель телеевангелиста преподобного Роберта Шуллера, пастора Хрустального Собора в Гарден Гроув, штат Калифорния. “Он хотел симулировать Второе Пришествие Христа с помощью проецирования лазерных образов на облака. Я его послал”.

Совсем недавно, в 1996-ом году, огромный треугольный объект размером около трех футбольных полей в длину, закрывающий собой звезды, наблюдали возле Феникса, штат Аризона. О пугающем явлении сообщали сотни людей. Была ли это массовая галлюцинация, навеянная ночным ток-шоу, или же пробный прогон псиопа вроде Голубого Луча?

По сообщениям прессы, организация «Граждане против засекреченности НЛО» (CAUS – Citizens Against UFO Secrecy) пытается через суд заставить Пентагон открыть то, что скрывается военными. Ответы, если они, конечно, последуют, должны породить новую генерацию мифологии Голубого Луча.