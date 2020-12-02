Граф Сен-Жермен – человек, который не старел

02.12.2020, 7:01, Разное

Чешский писатель К. Чапек написал пьесу о женщине, которая благодаря чудесному средству средневекового алхимика жила и не старела 300 лет. Золотая мечта человечества: жить как можно дольше, оставаясь при этом молодым. Несбыточная мечта. Ход времени остановить невозможно. Но в XVIII веке в Европе в течение 40 лет блистал граф Сен-Жермен. И за все эти 40 лет он не постарел ни на год, вызывая этим самым всеобщее изумление. Впрочем, знаменит он был не только этим.

Восхитительный граф Сен-Жермен

Звезда графа Сен-Жермена вспыхнула в Европе в 40-х годах XVIII века. Колеся по столицам Европы, граф неизменно вызывал восхищение своими многочисленными талантами. Он играл на музыкальных инструментах, мог без партитуры дирижировать целым оркестром. Некоторые сравнивали его с Паганини. Писал стихи, рисовал картины. Обладал феноменальной памятью, мог повторить текст в несколько печатных страниц, прочитав его только один раз. Одновременно мог писать двумя руками, правой – стихи, левой – любовное послание.

Поражал своей образованностью. Свободно говорил на 12 языках, причем так, что его воспринимали как соотечественника. Имел глубокие познания в физике и химии. В Италии работал над улучшением технологии выделки льна, в Греции проводил опыты по очистке оливкового масла. Во Франции занимался изготовлением косметики и красок. Нарисованные его красками картины светились в темноте.

Загадки графа

Одевался просто, но питал слабость к драгоценным камням. Стоимость драгоценностей, украшавших его туфли, превышала 200.000 ливров. Утверждал, что умеет плавить алмазы и может из нескольких камней сделать один. Это снимало вопросы об источниках его богатства. Врал? Возможно, но придворные неоднократно обращались к нему с просьбой «вылечить» фамильные драгоценности, удалив брак (трещину или помутнение) и граф никому не отказывал. Скандалов и обвинений в мошенничестве не было.

В 1775 году Сен-Жермен взял у короля Людовика XV алмаз с трещиной и через несколько дней вернул его уже без изъяна. Знаменитый Казанова писал, что однажды Сен-Жермен взял у него монету в 12 су, посыпал ее каким-то порошком, нагрел, и потом, остудив, вернул хозяину. Монета стала золотой!

В 1759 году Сен-Жермен предлагал датскому королю построить корабль без парусов и скорострельную безоткатную пушку.

Но главная загадка кроется не в его талантах, а в нем самом.

Вечно 45-летний

Происхождение графа до сих пор является тайной. 45-летний граф вынырнул буквально ниоткуда. Сам он называл себя сыном трансильванского принца Ракоци, но историками эта версия не подтверждается. Появление графа при некоторых дворах нередко вызывало замешательство среди пожилых аристократов: ведь они встречались с графом во времена своей молодости! И он с тех пор абсолютно не изменился! Графиня фон Жержи считала, что 50 лет назад встречалась с отцом графа, но гость напомнил графине, как та хвалила написанные в ее честь стихи, как они вместе пели романсы и еще несколько мелких подробностей интимного характера.

Почти 40 лет путешествовал граф по европейским столицам, неизменно удивляя всех своими талантами, знаниями и своим нестареющим обликом. По свидетельствам современников, граф так и не перешагнул 50-летний рубеж. К нему уже стали относиться с опаской, и в 1784 году граф Сен-Жермен умер.

Так он не умер?

В 1785 году «покойник» засветился на Великом Конгрессе масонов в Париже. В том же 1785 году его видели в Вильгельмсбаде. В 1789 году граф де Шалон столкнулся с «умершим» в Венеции на пл. св. Марка. В 1790 Родольфо Греффер и барон Линден имели с ним длительную беседу в Вене. В 1793 Жанна Дюбарри встретил графа в Париже. В 1814 престарелая мадам Жанлисс видела Сен-Жермена в Вене. Тому было все те же 45. Последней, кто видел «загадочного графа», была графиня д’Адемар, бывшая придворная дама казненной королевы Марии Антуанетты. Встреча состоялась в 1820 году. Дряхлая графиня и все такой же 45-летний Сен-Жермен вспоминали свое прошлое.

А затем все, кто когда-либо видели Сен-Жермена, умерли, и уже некому было его опознать.