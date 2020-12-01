Анонсирована встреча СБ ООН по Украине с участием ЛНР и ДНР

01.12.2020, 23:56, Новости дня

Совет Безопасности (СБ) ООН 2 декабря по инициативе РФ проведет встречу по ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР, сообщил источник во всемирной организации.

«Встреча с участием полпреда ЛНР Владислава Дейнего и полпреда ДНР Натальи Никоноровой, пройдет завтра (2 декабря) в 10.00 (18.00 мск)», – приводит слова источника ТАСС.

Дипломат уточнил, что заседание будет проведено по так называемой формуле Арриа, то есть будет носить неформальный характер.

Накануне из опроса центра «Социальный мониторинг» стало известно, что большинство жителей Украины выступают против отказа от Минских соглашений и поддерживают прямые переговоры Киева с ДНР и ЛНР. В тот же день посол РФ в Вене обвинил Киев в невыполнении договоренностей «нормандского» саммита.

В прошлую среду полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявлял, что Киев делает все для обострения конфликта с Донбассом. Ранее он говорил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.

В прошлый понедельник представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий.