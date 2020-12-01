Тест: Хорошо ли Вы помните школьную программу

01.12.2020, 23:46, Разное

Во время обучения в школе у каждого учащегося были любимые и нелюбимые предметы. Однако даже если занятия ребенку были не по душе, он все равно должен был знать основы каждого предмета из школьной программы.

Помните ли Вы, какая горная вершина в России самая высокая? Или какая планета является ближайшей к Солнцу? А читали ли Вы в школе “Мертвые души” Гоголя? Пройдите на сайте “Дни.ру” тест на знание школьной программы и поделитесь результатом!