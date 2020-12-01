В ряде клиник Москвы врачи увольняются из-за принуждения к вакцинации от COVID-19

01.12.2020, 23:42, Разное



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«Врачи не хотят делать прививку, а их заставляют под угрозой увольнения», – написала Литвинович и опубликовала скриншоты из рабочих чатов городской поликлиники №23. Из переписки следует, что в медучреждении издан приказ об обязательной вакцинации от коронавируса.

«Прошу всех ознакомиться и через месяц после прививки от гриппа можно и нужно вакцинироваться от Ковид. На контроле у руководства ДЗМ (прим.ред.: департамент здравоохранения Москвы», – написала одна из сотрудниц поликлиники, отметив, что что при отказе от вакцинации медиков могут отстранить от работы и «законодательная база для этого есть».

Ранее, 30 ноября, автор YouTube-канала «Не по статусу» Мария Чуприна сообщила о массовом увольнении врачей из филиала городской поликлиники №3 на Большом Николопесковском переулке. По словам блогера, 11 врачей написали заявление на увольнение по собственному желанию. Точная причина увольнения неизвестна, но источники ссылаются на внутренний приказ руководства поликлиники, обязывающий медиков к вакцинации от COVID-19. Аналогичный инцидент произошел в филиале городской поликлиники №3 в Ермолаевском переулке.

Меня заставляют прививаться от COVID-19. Что делать?

Если вас прямо или косвенно принуждают к вакцинации недоисследованным препаратом, у вас есть все основания отстаивать свои права.

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О принуждении медиков к вакцинации ранее также заявлял независимый профсоюз «Альянс врачей». Глава профсоюза Анастасия Васильева назвала такие меры нарушением закона и «принуждением к участию в качестве подопытных кроликов в государственных экспериментах», напомнив, что вакцинация от COVID-19 не внесена в национальный календарь прививок.

Отметим, что в федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предусмотрено право гражданина на отказ от вакцинации. В законе прописана и другая сторона вопроса: отсутствие прививок может повлечь некоторые ограничения, например, на въезд в страны, для посещения которых требуется вакцинация от некоторых видов инфекции, или отказ в приеме на работу, связанной с высоким риском заболевания.

«Важно понимать, что эти законодательные нормы касаются только вакцинации препаратами, прошедшими регистрацию после завершения полного цикла клинических испытаний. От гриппа, от кори, например. Но не вакцины от COVID-19, которая на сегодняшний день до конца не испытана», – рассказала МедПорталу исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова.

В подобных случаях эксперт рекомендует в первую очередь обращаться в Трудовую инспекцию, которая обязана реагировать на нарушения прав работника. Завидова предложила сообщать о подобных инцидентах в АОКИ, которая заинтересована в том, чтобы любые клинические испытания в РФ проходили с соблюдением законодательных норм.

«Чем более открыто и публично вы будете заявлять о случаях принуждения, тем лучше. Не надо бояться. Никто из регулирующих органов не захочет признать факт принуждения к клиническим испытаниям», – отметила исполнительный директор АОКИ.