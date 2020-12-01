«Если мы замолчим, камни застонут»

01.12.2020, 23:36, Разное

Российские и зарубежные писатели, артисты, художники призывают не допустить уничтожения культурного наследия в Карабахе.

Человек с крестом и ружьем

Монастырь Дадиванк и его настоятель словно сделаны из одного камня, под стать друг другу. Высокую фигуру Тера Ованнеса видно издалека, как и силуэт стоящего на горе храма. Он будто совсем не изменился с нашей первой встречи почти тридцать лет назад. Та же стать, крепкая спина воина, ощущение надежности и защиты. Только стал совсем седым.

Тогда, в ноябре 1992-го, он служил настоятелем в Гандзасаре. Гандзасар и Дадиванк по одной дороге, на пути из Степанакерта к Сотскому перевалу, каждому больше 800 лет, оба монастыря не просто памятники первой величины, но главные святыни христианского Арцаха (армянское название Карабаха).

Настоятель Дадиванка Ованнес Ованнисян. Фото из личного архива / Facebook

Самому Теру Ованнесу не было и тридцати, когда он стал настоятелем. Шел третий год первой карабахской войны, линия фронта опасно приблизилась.

К нашему приезду выдалось затишье между артиллерийскими обстрелами. Разглядывая волшебные каменные рельефы — Адам и Ева в райском саду, диковинные птицы, львы и буйволы, — не сразу заметила, как Тер Ованнес спускался по тропинке широким твердым шагом.

Ветер развевал полы его подрясника, приоткрывая заправленные в армейские ботинки камуфляжные штаны.

Перехватив мой взгляд, он улыбнулся и завел речь об Аварайрской и Сардарапатской битвах, других исторических сражениях, когда угроза истребления армянского народа вынуждала священников браться за оружие. «Какие же мы духовные предводители, если не рядом с народом? Благословляя наших воинов, не могу я сам только молиться, укрывшись в церкви», — говорил Тер Ованнес.

Несколько десятков ополченцев стояли тогда чуть выше Гандзасара, удерживая подступы к святыне. Молодой настоятель был с ними в одном окопе, по ночам ходил в разведку, а потом возвращался в храм вести службу.

В том, что этот рубеж не будет сдан, Тер Ованнес не сомневался: «Отступать некуда – за нами Гандзасар».

Я вернулась в Питер, но живая связь с Арцахом никуда не делась. Одним январским утром вдруг проснулась в слезах — приснился объятый огнем Гандзасар, заполыхавший от прямого попадания снаряда. Наутро, придя в редакцию, прочла свежую сводку: «20 января 1993 года целенаправленным ракетным ударам с воздуха подвергся монастырь Гандзасар, храму нанесены серьезные повреждения, но пожар удалось потушить».

Раны Гандзасара залечат, монастырь отреставрируют всем армянским миром и при деятельном участии настоятеля — он вместе с прихожанами будет таскать привезенные для восстановления стен камни.

Фото: Максим Атаянц

Возрождение Дадиванка, настоятелем которого он стал в 2015-м, шло много лет. Итальянские специалисты, привлеченные для реставрации средневековых фресок монастыря, вспоминают о нем как о «крепком, словно скала, и преданном своему делу священнике».

По трехстороннему (Азербайджан, Армения, Россия) заявлению от 9 ноября 2020 года Кельбаджарский район к 15 ноября должен был быть передан Азербайджану. И Дадиванк вместе с ним.

Настоятель объявил, что не покинет монастырь и готов защищать его до последнего вздоха. Все, что можно вывезти без ущерба для памятника, стали готовить к эвакуации в Армению. Сняли колокола, вынули из ниши колокольни и бережно уложили средневековые каменные хачкары — с тонкой, как кружево, резьбой.

Чтобы проститься со своей святыней, сотни армян потянулись в Дадиванк.

Через ереванских друзей я попросила передать Теру Ованнесу записку. Сказал, что помнит и обязательно отзовется. Общая молитва, утешение плачущих, благословение, крещение и даже несколько венчаний — в эти дни настоятелю было, конечно, не до писем. И пока я могу только привести его слова из собранных по Сети и переведенных с армянского видео, где он отвечает на вопросы обступивших его людей.

ФРАГМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ НАСТОЯТЕЛЯ МОНАСТЫРЯ ДАДИВАНК«Я не теряю веры…»

«Я не теряю веры, что это временно и хачкары вернутся на свое место. Мы всегда надеемся на лучшее, но наш сосед не любит армянский почерк. Поэтому мы их переносим. Но этот духовный мир вывезти невозможно. И эту церковь, которая веками служила и благословляла наш народ, я не хочу предоставить тем, кто не понимает ее ценности.

После освобождения Карвачара мы видели, что Дадиванк превратили в хлев. Мы очистили его, заново освятили, мы хранили его и оберегали.

Я останусь здесь, останусь с церковью. Не знаю, что будет завтра. Я жду Божьего чуда. Будем надеяться. Если мы умолкнем, то камни застонут».

11 ноября настоятелю позвонил президент Арцаха Араик Арутюнян и велел не трогать хачкары, заверив, что Дадиванк не будет передан азербайджанской стороне.

12 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости обеспечить уважительное отношение к символам культурного наследия Карабаха с привлечением ЮНЕСКО.

13 ноября в Карвачарский (Кельбаджарский) район вошел взвод российских миротворцев с бронетехникой, установив два поста: на въезде в село и на территории монастыря Дадиванк.

14 ноября Владимир Путин в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности христианских монастырей и храмов, расположенных на передаваемых Азербайджану территориях. Ильхам Алиев, как сообщала пресс-служба Кремля, «проявил понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона».

К тому времени уже получили распространение кадры осквернения собора Казанчецоц в Шуши (надписи на азербайджанском языке появились на его стенах на следующий после подписания трехстороннего заявления день), а также видео, на котором азербайджанский солдат, попирая ногами согнутый крест, славит аллаха с крыши сельской церкви Богородицы в Мехакаване.

Армянская апостольская церковь осудила проявления вандализма и нетерпимости, призвав международное сообщество не допустить повторения «культурного геноцида».

Беда без границ

Передачу Кельбаджарского района Азербайджану отсрочили по просьбе армянской стороны до 25 ноября — караваны груженных скарбом машин выстраивались в километровые пробки на единственной дороге в Армению. Как после этой даты будет обеспечена охрана Дадиванка — вопрос открытый. В понимании Баку трехстороннее соглашение не предполагает размещения миротворцев в Кельбаджарском районе. Но его границы стороны видят по-разному.

Судя по всему, РФ и Армения исходили из сложившегося с советских времен административного деления. Но Азербайджан несколько лет назад его реформировал. В результате тот же Кельбаджарский район, например, прирос примерно на треть, вобрав и село Ванк с монастырем. Тогда как на картах Минобороны РФ эта треть — в границах Нагорного Карабаха и отнесена к миротворческой зоне ответственности «Север». И такая путаница повсеместно. А это создает трагические ситуации, когда люди вынуждены эвакуироваться за считаные часы. Так, 18 ноября жителям семи сел объявили, что они тоже отнесены к Агдамскому району, который должен отойти Азербайджану до 20 ноября. А в Вазгенашене (Мартунинский район) узнали, что тоже попали под передачу, когда в село въехали азербайджанцы на нескольких машинах.

Дадиванк, оказавшийся в центре всеобщего внимания, может стать, во всяком случае на какое-то время, образцом декларируемой Ильхамом Алиевым заботы о культурном наследии многоконфессионального Азербайджана. При этом, правда, официальный Баку числит этот монастырь албанским памятником. К свидетельствам «древней цивилизации Кавказской Албании» (которой и наследует Азербайджан) относят здесь и Гандзасар, и основанный в V веке монастырь Амарас, и десятки других армянских святынь. Наличие античного Тигранакерта (руины основанного в I в. до н. э. города, открытого проводимыми с 2006 года раскопками) не признается вовсе — на всей его обширной (до 70 га) территории охраняемым памятником признается только крепость, построенная Панах-ханом в XVIII веке.

Фото: Максим Атаянц

Ожесточенные бои за атрибуцию историко-культурного наследия Арцаха ведутся не одно десятилетие. Памятники здесь больше чем памятники — это «вещдоки», используемые для обоснования территориальных прав.

Многие из тех, что теперь спешно оставляют свои дома, становятся вынужденными переселенцами по второму, а кто и по третьему разу. Как Марина, о которой рассказывала «Новая», потерявшая родной кров после резни в Сумгаите, а затем в первую и во вторую карабахскую войну. Или те тысячи человек, что были насильственно депортированы в ходе операции «Кольцо» (май-июнь 1991 г.), проведенной азербайджанским ОМОНом совместно с подразделениями внутренних войск МВД СССР и советской армии. В ходе этой операции полностью были уничтожены 24 армянских села, откуда на десятилетия ушла жизнь.

Личное дело

Одно из них — Караглух, что в Гадрутском районе, — родовое село петербургского архитектора Максима Атаянца, преподавателя истории античной архитектуры, блистательного лектора и просветителя. Церковь Святой Богородицы в Караглухе (конец XVIII века) построена его прапра…прадедом Ато Талибанци. И церковь, и кладбище, и дома были разрушены в 1991-м. В 2012-м Атаянц взялся вернуть в нее жизнь. По его проекту и на его средства на холме построили новую, выдержанную в армянской традиции церковь, освященную во имя Святого Иоанна Крестителя, привели в порядок кладбище, взялись за реставрацию храма Богородицы и строительство пяти домов для многодетных семей. Каждый в два этажа, просторный, из бутового камня и строго в соответствии с местной типологией, как строили здесь всегда. Планировали еще построить цех для переработки сельхозпродукции. Когда его спрашивали: «Государство-то хоть помогает финансово или хотя бы с облегчением налогов?» — отвечал: «Это мое личное дело, в которое я государство родное впутывать не хочу».

Храм и один из домов, построенные Максимом Атаянцем в родовом селе Караглух. Фото: Максим АтаянцПРОДОЛЖЕНИЕ