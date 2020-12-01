 

В Кабуле автомобиль МИД России подорвался на мине

01.12.2020, 23:32, Новости дня

В столице Афганистана Кабуле автомобиль российского посольства подорвался на самодельном взрывном устройстве. Об этом 1 декабря сообщили в МИД РФ.

По информации дипведомства, инцидент произошел, когда машина ехала по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле. Дипломаты, находившиеся в машине, получили легкую контузию.

По информации “РИА Новости”, пострадавшим сотрудникам дипмиссии госпитализация не понадобилась.

В российском МИД также отметили, что вероятнее всего, объектом атаки должен был стать автомобиль афганских военных, который ехал перед дипломатической машиной, однако не исключают и направленность теракта против российских граждан.

МИД России потребовал от Афганистана провести расследование инцидента и обеспечить безопасность сотрудников дипмиссии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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