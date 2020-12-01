В Кабуле автомобиль МИД России подорвался на мине
01.12.2020, 23:32, Новости дня
В столице Афганистана Кабуле автомобиль российского посольства подорвался на самодельном взрывном устройстве. Об этом 1 декабря сообщили в МИД РФ.
По информации дипведомства, инцидент произошел, когда машина ехала по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле. Дипломаты, находившиеся в машине, получили легкую контузию.
По информации “РИА Новости”, пострадавшим сотрудникам дипмиссии госпитализация не понадобилась.
В российском МИД также отметили, что вероятнее всего, объектом атаки должен был стать автомобиль афганских военных, который ехал перед дипломатической машиной, однако не исключают и направленность теракта против российских граждан.
МИД России потребовал от Афганистана провести расследование инцидента и обеспечить безопасность сотрудников дипмиссии.
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