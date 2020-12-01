 

“Шахтер” второй раз обыграл “Реал” в Лиге чемпионов

01.12.2020, 23:32, Новости дня

Донецкий “Шахтер” 1 декабря в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов победил в матче против мадридского “Реала”, сообщил официальный сайт УЕФА. 

Игра проходила на НСК “Олимпийский” в Киеве и закончилась со счетом 2:0. Оба гола “Шахтер” забил во втором тайме: на 57-й минуте – Дентиньо, на 82-й – Манор Соломон.  

После пяти сыгранных матчей “Шахтер” набрал семь очков и занимает второе место в группе. 

В стартовом матче группового турнира донецкая команда обыграла “Реал” в Мадриде со счетом 2:3. 

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

В последнем туре “Шахтер” на выезде сыграет против итальянского “Интера”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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