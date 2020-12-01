Языковой омбудсмен напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык

01.12.2020, 23:32, Новости дня

С 16 января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. Заявление опубликовано 1 декабря на странице уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня в Facebook.

“В супермаркете, в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке – где бы ты ни был, обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке”, – сказано в посте.

В сообщении отмечено, что в случае нарушения права на получение информации и услуг на украинском языке надо обращаться к языковому омбудсмену.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/258481269281242

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в Украине.