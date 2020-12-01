 

«Локомотив» потерял шансы выйти в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

01.12.2020, 23:02, Новости дня

Московский «Локомотив» проиграл австрийскому «Зальцбургу» в домашнем матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф международного турнира УЕФА.

Встреча завершилась со счетом 1:3. «Локомотив» перед заключительным туром занимает последнее место в турнирной таблице группы А, набрав три очка, команда потеряла шансы на выход плей-офф. Лидирует в группе германская «Бавария» (12), которая ранее досрочно вышла в плей-офф. На второй строчке идет испанский «Атлетико» (пять очков), «Зальцбург» располагается на третьем месте (четыре очка). В заключительном туре московский клуб сыграет с «Баварией», «Атлетико» – с «Зальцбургом», оба матча пройдут 9 декабря, передает ТАСС.

Тем временем донецкий «Шахтер в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов » на своем поле обыграл мадридский «Реал». Встреча завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Дентиньо (57-я минута) и Манор Соломон (82). В турнирной таблице группы В «Шахтер» вышел на второе место, набрав семь очков, «Реал» с тем же количеством очков идет на третьей строчке. В заключительном туре украинский клуб 9 декабря сыграет с «Интером», подопечные Зинедина Зидана в этот же день примут германскую команду.

Напомним, 25 ноября петербургский «Зенит» не смог выйти в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, уступив на выезде итальянскому «Лацио». Днем ранее «Краснодар» лишился шансов на выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов после проигрыша в домашнем матче испанской «Севилье».



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