В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

01.12.2020, 23:02, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 75 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 9053 человек.

Днем ранее в Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом.

Во вторник глава российского правительства Михаил Мишустин призвал регионы решительнее вводить ограничения из-за COVID-19. Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости COVID-19 в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.