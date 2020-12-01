Гослесагентство Украины назвало цены на новогодние елки

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01.12.2020, 22:38, Новости дня

После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесных хозяйствах. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Лесхозы планируют реализовать в 2020 году более 500 тыс. хвойных деревьев разных пород.

“Популярностью у украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна палласа (крымская), ель европейская, ель белая. Средняя цена на елки в этом году – 75 грн”, – сказано в сообщении.

Хвойный деревья для Нового года выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередач.

По информации Гослесагентства, самые дешевые елки в этом году будут в Харькове – их цена будет стартовать от 48 грн, в Полтаве – от 55 грн. Самые дорогие елки – в Черновцах (109 грн) и Ивано-Франковске (120 грн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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