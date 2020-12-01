Смерть пациентов на аппаратах ИВЛ из-за отключения света. Во Львовской ОГА сообщили, что инициируют увольнение руководства больницы

01.12.2020, 22:38, Новости дня

В Жолковской центральной районной больнице Львовской области после инцидента в больнице, где двое пациентов умерли из-за отсутствия электричества, в течение двух дней комиссия департамента здравоохранения собирала объяснения медицинских работников, которые находились на месте происшествия, а также представителей обладминистрации. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис заявил, что комиссия обработала предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники на дежурстве предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания.

“В то же время при отключении энергии администрация больницы не предприняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию”, – отметил он.

Чемерис заявил, что на владельца больницы – Жолковский районный совет – подготовили письмо с инициативой увольнения руководства медучреждения.

Председатель комиссии Андрей Голдун добавил, что департамент проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим, чтобы понять, связаны ли смерти с отключением электроэнергии.

В ОГА отметили, что администрация Жолковской центральной районной больницы также должна немедленно разработать алгоритм действий на случай возникновения аварийных ситуаций в больнице.

27 ноября в Жолковской больнице умерли двое пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это случилось из-за того, что в больнице на час пропал свет. Полиция открыла производство.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал инцидент в больнице Жолквы недопустимым и пообещал, что сделают “кадровые выводы”, в частности, на уровне райгосадминистрации.