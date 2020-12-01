Ермак назначил Арестовича своим советником

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01.12.2020, 22:38, Новости дня

Глава Офиса президента Андрей Ермак назначил своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны спикера трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Арестовича. 

Об этом проинформировал сайт президента 1 декабря. 

Ермак представил сегодня Арестовича руководителям профильных ведомств. 

Глава ОПУ сказал, что сегодня в украинском информационном пространстве “тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать”.

“Задача господина Арестовича – предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации”, – добавил Ермак. 

По его словам, Арестович будет отвечать за формирование информационной политики “единого голоса” и согласование позиции всех ведомств. 

Арестовичу 45 лет, он родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook, где у него на данный момент более 192 тыс. подписчиков.

В 2017 году блогер признался, что публиковал ложную информацию о ситуации в Украине.

“Я много врал вам начиная с весны 2014 года. Врал не в смысле “искажал факты”, а в смысле “не до конца говорил то, что на самом деле думаю”… Это была чисто пропагандистская работа, вызванная военной агрессией России против Украины”, – написал он в Facebook. 

28 октября 2020 года он сообщил, что стал советником по информационной политике в ТКГ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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