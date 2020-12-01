 

Ставнийчук заявила, что к формированию состава Высшей квалификационной комиссии судей хотят привлечь иностранных экспертов

01.12.2020, 22:38, Новости дня

К формированию состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) хотят привлечь иностранных экспертов, заявила председатель комитета по вопросам верховенства права Национальной ассоциации адвокатов Украины Марина Ставнийчук 1 декабря в ходе национальной дискуссии “Доступ к правосудию: реалии и перспективы”, пишут “Українські новини”. 

По данным Ставнийчук, такая инициатива вызывает дискуссии в профессиональной среде, так как с участием таких экспертов проводили в частности отбор судей Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда. 

“Давайте дадим реальную оценку качества работы тех институтов, которые уже сформированы с помощью иностранных экспертов”, – сказала она, отметив, что анализ решений Верховного Суда и ВАКС вызывает сомнения в том, насколько основательно судьи знают законодательство. 

“Разве то, что международное сообщество участвовало в формировании Верховного суда, лишило нас того, что председатель этого суда не предоставляет сегодня информацию о своей заработной плате, хотя это уже устоявшаяся практика?”, – возмутилась Ставнийчук. 

Глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова, которая тоже принимала участие в дискуссии, сказала, что привлечение иностранных экспертов к отбору не стало гарантией  качественной работы судей. 

Адвокат Оксана Каденко заявила, что когда участвовала в конкурсном отборе в ВАКС, обратила внимание: международные эксперты плохо понимают ментальность украинцев, что приводит к отстранению кандидатов от участия в конкурсе из-за “сомнительных причин”. 

“Самый “позорный” факт в моей биографии, который был найден международными экспертами – это то, что в глубокой молодости мне была подарена квартира отцом”, – пояснила она. 

Каденко заявила о недопустимости игнорирования украинских специалистов при формировании конкурсной комиссии. 

Согласно действующему законодательству, в состав ВККС избираются либо назначаются 16 членов: съездом судей Украины – восемь; съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений – два; съездом адвокатов Украины – два; уполномоченным Верховной Рады по правам человека – два; председателем Государственной судебной администрации Украины – два.

Согласно положению о конкурсе на замещение вакантной должности члена ВККС, три из шести членов комиссии должны быть международными экспертами. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / В Украине опять менее 700 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных приблизилось к 45 тыс.

03.11 / Судья КСУ Слиденко два года не вносил в декларации информацию о своей недвижимости – “Наші гроші”

26.09 / Швеция призвала Россию и США продлить СНВ-3

23.11 / Ермак выздоровел от COVID-19, а Зеленский ждет контрольного теста

21.10 / В Берлине вандалы повредили 70 музейных экспонатов

12.10 / Двух участников встречи Лукашенко с арестованными оппозиционерами выпустили из СИЗО

21.09 / В Роскосмосе рассказали о пользе космических экспериментов

15.10 / В Венесуэле стартовали клинические испытаний вакцины «Спутник V»

04.09 / Лукашенко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

25.06 / Львовская область вышла на первое место в Украине по числу инфицированных коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска