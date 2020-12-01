Ставнийчук заявила, что к формированию состава Высшей квалификационной комиссии судей хотят привлечь иностранных экспертов

01.12.2020, 22:38, Новости дня

К формированию состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) хотят привлечь иностранных экспертов, заявила председатель комитета по вопросам верховенства права Национальной ассоциации адвокатов Украины Марина Ставнийчук 1 декабря в ходе национальной дискуссии “Доступ к правосудию: реалии и перспективы”, пишут “Українські новини”.

По данным Ставнийчук, такая инициатива вызывает дискуссии в профессиональной среде, так как с участием таких экспертов проводили в частности отбор судей Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда.

“Давайте дадим реальную оценку качества работы тех институтов, которые уже сформированы с помощью иностранных экспертов”, – сказала она, отметив, что анализ решений Верховного Суда и ВАКС вызывает сомнения в том, насколько основательно судьи знают законодательство.

“Разве то, что международное сообщество участвовало в формировании Верховного суда, лишило нас того, что председатель этого суда не предоставляет сегодня информацию о своей заработной плате, хотя это уже устоявшаяся практика?”, – возмутилась Ставнийчук.

Глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова, которая тоже принимала участие в дискуссии, сказала, что привлечение иностранных экспертов к отбору не стало гарантией качественной работы судей.

Адвокат Оксана Каденко заявила, что когда участвовала в конкурсном отборе в ВАКС, обратила внимание: международные эксперты плохо понимают ментальность украинцев, что приводит к отстранению кандидатов от участия в конкурсе из-за “сомнительных причин”.

“Самый “позорный” факт в моей биографии, который был найден международными экспертами – это то, что в глубокой молодости мне была подарена квартира отцом”, – пояснила она.

Каденко заявила о недопустимости игнорирования украинских специалистов при формировании конкурсной комиссии.

Согласно действующему законодательству, в состав ВККС избираются либо назначаются 16 членов: съездом судей Украины – восемь; съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений – два; съездом адвокатов Украины – два; уполномоченным Верховной Рады по правам человека – два; председателем Государственной судебной администрации Украины – два.

Согласно положению о конкурсе на замещение вакантной должности члена ВККС, три из шести членов комиссии должны быть международными экспертами.