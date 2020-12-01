НАСА: Мы живем внутри симуляции, сформированной внеземными компьютерами

01.12.2020, 22:29, Разное

Является ли наш мир сложной космической иллюзией? Уважаемый ученый, работающий в Лаборатории реактивного движения НАСА, считает, что это возможно.

Этот вопрос приходил в голову многим из нас, и эта концепция намного старше, чем мы думаем. Французский философ Рене Декарт был первым, кто выразил словами идею о сущности, умышленно кормящей нас сложными несбыточными мечтами.

Три с половиной века спустя мы все еще не можем избавиться от ощущения, что мир, который мы воспринимаем нашими чувствами, может быть просто голограммой.

Рич Террил, директор Центра эволюционных вычислений и автоматизированного проектирования НАСА, не только считает, что это возможно; он предполагает, что в ближайшем будущем люди смогут создавать аналогичные обширные модели.

По словам Рича, программист из далекого будущего мог бы спроектировать нашу вселенную, используя вычислительную мощность, намного превосходящую нашу. Его причины для нас загадка. Возможно, он хотел увидеть, как все могло происходить задолго до его времени. Может, он сделал это от скуки или из любопытства.

Если это так, то – Вау! Вся наша вселенная была бы не более чем симуляцией, наша реальность – промежуточным уровнем. Но есть ли доказательства, подтверждающие этот безумный сценарий? Собственно говоря – есть.

Поразительно, но Вселенная ведет себя как часть симуляции. Она проявляет определенные характеристики только при наблюдении, подобно тому, как игровой движок Grand Theft Auto генерирует только ту область, в которой в данный момент находится игрок.

Квантовая механика может быть головоломкой для нас и для ученых, но одно из ее главных правил можно объяснить с почти смущающей легкостью: субатомные частицы не имеют определенного состояния, если не наблюдаются.

То есть объекты становятся реальностью и остаются такими, пока мы следим за ними. Эта загадка долгое время озадачивала ученых, и одно из возможных объяснений такого поведения заключается в том, что мы живем внутри симуляции.

Ради экономии вычислительной мощности это моделирование показывает нам только «то, что нам нужно видеть, когда нам нужно это видеть».

Это также объясняет, почему наша Вселенная состоит из конечных единиц, пикселей, если хотите:

– Вселенная также является пиксельной – во времени, пространстве, объеме и энергии, – говорит Рич Террил. – Существует фундаментальная единица, которую вы не можете разбить на что-либо меньшее, что означает, что Вселенная состоит из конечного числа этих единиц. Это также означает, что вселенная может быть конечным числом вещей; она не бесконечна, поэтому вычислима. И если она ведет себя ограниченным образом, когда за ней наблюдают, тогда возникает вопрос: «Это вычисляется?» На наш взгляд, симуляция Вселенной была бы неотличима от реальной.

Суперкомпьютеры НАСА уже быстрее человеческого мозга. Закон Мура гласит, что через десятилетие компьютеры смогут моделировать всю человеческую жизнь со всеми ее перипетиями и поворотами менее чем за месяц. Через тридцать лет игровая консоль справится с этим менее чем за час.

Теперь, когда мы стремительно движемся к созданию собственных голографических миров, идея о том, что мы могли бы жить внутри одного из них, внезапно становится не такой уж и фантастикой. Как мы вообще узнаем, что на самом деле мы не являемся продуктом моделирования, происходящего в 2050 году? Пока никак, но будем надеяться, что это не так.

Последствия этой теории огромны. Если мы скоро сможем создавать наши собственные симуляции с сознательными и разумными существами, что это будет значить?

– Это означает, что мы и Бог, и слуги Бога, и что мы все это сделали. Что меня вдохновляет, так это то, что, даже если мы находимся в симуляции или на много порядков ниже по уровням симуляции, где-то на линии что-то ускользнуло от первозданной программы, чтобы стать нами и привести к симуляциям, которые создали нас. И это круто, – говорит Рич Террил.