В Украине уравнивают право мужчин и женщин на декретный отпуск

01.12.2020, 22:26, Новости дня

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который уравнивает право отцов и матерей на отпуск по уходу за ребенком.

Документ предусматривает:

– право отца взять дополнительный отпуск до двух недель сразу после рождения ребенка;

– равные возможности для отца и матери взять отпуск по уходу за ребенком до трех лет;

– возможность для многодетного отца или отца ребенка с инвалидностью взять дополнительный отпуск по уходу за ребенком.

Кроме этого, законопроект предполагает право на оплачиваемый отпуск для:

– мужа, жена которого родила ребенка;

– отца ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают;

– бабушек, дедушек или других совершеннолетних родственников, если мать или отец воспитывают ребенка одни.

Сейчас в Украине женщине предоставляется 70 дней оплачиваемого отпуска до родов и 56 – после родов. Также предусмотрен отпуск по уходу за ребенком до трех лет, на протяжении которых сохраняется рабочее место. Этот отпуск практически не оплачивается. Есть только так называемая государственная помощь – 41 тысяча 280 гривен (около $1450), из которых 10 тысяч 320 гривен (около $370) – это единоразовая выплата, остальная сумма выплачивается на протяжении трех лет по 860 гривен в месяц ($30).

В отпуск по уходу за ребенком и сейчас может уйти как женщина, так и мужчина. Однако, согласно действующему законодательству, такое право отец может получить только в том случае, если мать официально трудоустроена. Мужчина обязан предоставить справку с места работы матери ребенка. Если же мать – частная предпринимательница или официально не работает, это лишает отца возможности взять декрет.

В офисе президента говорят, что принятие этого закона – первый шаг к выполнению обязательств Украины в рамках международного “Партнерства Биарриц”, которое предусматривает установление равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни.