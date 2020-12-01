Заболевшего коронавирусом Ширвиндта не выписывают из больницы

01.12.2020, 22:08, Новости дня

Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, госпитализированный с коронавирусом, останется в больнице как минимум до понедельника.

«Ничего, ковыряемся. Делать нечего, лечимся. Относительно выписки ничего не знаю, но до понедельника точно останемся в больнице. Надо подлечиться», – цитирует актера ТАСС.

Ширвиндт был доставлен в больницу 25 ноября. Вместе с ним была госпитализирована его супруга. Сообщалось, что 86-летний артист был помещен в отделение реаниматологии, температура и давление у него были в норме.

Советский и российский актер театра и кино, художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Веры Львовой). По окончании училища был принят в труппу Театра имени Ленинского Комсомола (ныне Ленком). В 1968 году вслед за Анатолием Эфросом Ширвиндт перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, где прослужил два года. С 1970 года и по настоящее время Ширвиндт работает в Московском театре сатиры. В декабре 2000 года он был назначен художественным руководителем театра.

Актер награжден орденом Дружбы народов (1994), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV (2004), II (2009), III (2014) и I (2019) степеней. Лауреат премий «Хрустальная Турандот» (2009), «Звезда театрала» (2009), национальной премии «Фигаро» имени Андрея Миронова (2015).