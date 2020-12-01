Глава Закарпатской ОГА прокомментировал обыски в венгерском фонде

01.12.2020, 21:44, Новости дня

В демократической европейской стране глава областной государственной администрации не должен вмешиваться в работу правоохранительных органов. Об этом глава Закарпатской ОГА Алексей Петров написал 1 декабря в Faceboоk, комментируя обыски, проведенные СБУ в венгерском фонде.

“Когда мне приписывают инициативу в следственных действиях и обысках, которые проводились в венгерских фондах в Закарпатье, это в определенной степени обидно. Как с точки зрения моего отношения ко всем представителям национальных общин края, так и моей биографии: я бывший контрразведчик и точно знаю, что необоснованная примитивная грубая сила – не аргумент, особенно в политике”, – отметил он.

Петров выразил надежду, что действия СБУ были мотивированы законами Украины.

“У меня как председателя ОГА, депутата Закарпатского областного совета нет мотивации расшатать общественно-политическую ситуацию в крае, привести Украину к скандалу международного уровня – точно нет”, – подчеркнул глава ОГА.

Петров призвал правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, “чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций”.

https://www.facebook.com/OlexiyPetrov/posts/198638855155592

30 ноября Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. В СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

“Изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда госбезопасности Украины при помощи фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны”, – отметили в спецслужбе.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья.