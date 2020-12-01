Германских военных заподозрили в причастности к праворадикальному движению

01.12.2020, 21:14, Новости дня

После проверки службы военной контрразведки (MAD) по меньшей мере восемь военнослужащих попали под подозрение в причастности к запрещенному в Германии праворадикальному движению «Рейхсбюргеры», сообщил таблоид Bild.

Отмечается, что служба военной контрразведки провела проверку в управлении бундесвера по вооружениям в городе Ульм. В нем служат 19 военнослужащих, проверяя закупаемые для войск программное обеспечение и электронику, передает РИА «Новости».

В результате проверки сотрудники MAD пришли к выводу, что по меньшей мере восемь из них могут участвовать в движении «Рейхсбюргеры». Допрос подозреваемых проводился в течение всего дня. Помимо этого, были конфискованы их телефоны и компьютеры.

Проблема правого экстремизма в Германии остается одной из важнейших в сфере безопасности. Так, 1 июля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) Бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.

Кроме того, немецкие спецслужбы вскрыли интернет-канал готовивших переворот военных. Президент Службы военной контрразведки MAD Кристоф Грамм заявлял, что правый экстремизм в армии достиг «нового масштаба»: выявляется повышенное число предполагаемых правых экстремистов.