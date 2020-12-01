 

Bloomberg сообщил об идущей в Азию «армаде» танкеров с американской нефтью

01.12.2020, 21:14, Новости дня

В декабре в Азию будет направлена «армада» из около 20 танкеров с американской нефтью, пишет Bloomberg.

По данным СМИ, танкеры были зафрахтованы различными компаниями, чтобы доставить сырую нефть с побережья Мексиканского залива. Большая часть судов – супертанкеры, которые могут перевозить до 2 млн баррелей сырья. Среди компаний, которые зафрахтовали суда: Vitol Group, Litasco SA и Unipec – «дочка» крупнейшей китайской нефтеперерабатывающей компании Sinopec Group, передает РИА «Новости».

Нефть, по информации агентства, будет доставлена в Китай, Южную Корею, Сингапур и ряд других азиатских стран. Азии требуются такие объемы нефти из-за резкого восстановления экономики после пандемии коронавируса, отмечает Bloomberg. Также местные компании обратились к США в условиях ограничений добычи по сделке ОПЕК+.

Напомним, на фоне весеннего обвала цен на нефть президент США Дональд Трамп сообщил, что страна «пополняет национальные резервы», и поручил «заполнить все емкости, которые есть в Америке», дешевым серьем.

Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства также писало, что США в 2021 году вероятно уступят лидерство на мировом рынке нефтепеработки Китаю.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Германия удовлетворила запрос России о правовой помощи в деле об отравлении Навального

14.07 / В новосибирской школе решили создать «пространство-трансформер»

21.09 / Новосибирского депутата пристыдили за попытку собрать 100 тыс. рублей себе на подарок

12.09 / На выходных в Украине будет жарко и без осадков – Укргидрометцентр

16.10 / Лавров угрожает ЕС разрывом — но это всего лишь слова

06.09 / Адвокат семей жертв MH17: Ответственность за доставку “Бука” в Украину несет Путин. Но нет суда, который мог бы его судить

11.07 / Перехват американского самолета российскими истребителями попал на видео

20.07 / Открыто движение по трассе «Таврида» от Белогорска до Симферополя

30.08 / Трамп сократил отставание от Байдена по популярности

02.09 / Владимир Кличко обнародовал “фото с телочками”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска