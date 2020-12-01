Bloomberg сообщил об идущей в Азию «армаде» танкеров с американской нефтью

01.12.2020, 21:14, Новости дня

В декабре в Азию будет направлена «армада» из около 20 танкеров с американской нефтью, пишет Bloomberg.

По данным СМИ, танкеры были зафрахтованы различными компаниями, чтобы доставить сырую нефть с побережья Мексиканского залива. Большая часть судов – супертанкеры, которые могут перевозить до 2 млн баррелей сырья. Среди компаний, которые зафрахтовали суда: Vitol Group, Litasco SA и Unipec – «дочка» крупнейшей китайской нефтеперерабатывающей компании Sinopec Group, передает РИА «Новости».

Нефть, по информации агентства, будет доставлена в Китай, Южную Корею, Сингапур и ряд других азиатских стран. Азии требуются такие объемы нефти из-за резкого восстановления экономики после пандемии коронавируса, отмечает Bloomberg. Также местные компании обратились к США в условиях ограничений добычи по сделке ОПЕК+.

Напомним, на фоне весеннего обвала цен на нефть президент США Дональд Трамп сообщил, что страна «пополняет национальные резервы», и поручил «заполнить все емкости, которые есть в Америке», дешевым серьем.

Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства также писало, что США в 2021 году вероятно уступят лидерство на мировом рынке нефтепеработки Китаю.