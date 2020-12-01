Беспроводная станция для одновременной зарядки iPhone и Apple Watch выйдет в декабре

01.12.2020, 21:02, Разное

Официальная беспроводная зарядная станция для одновременной подзарядки iPhone и Apple Watch выйдет в декабре. Её стоимость составит 130 долларов без налогов для жителей США, а в РФ ценник составит 14 тыс. рублей.

Зарядную станцию MagSafe Duo представили сразу вместе с iPhone 12, но первое время найти её в официальном магазине Apple не представлялось возможным. Позднее её всё же добавили и даже указали сумму без налогов, вот только приобрести её пока нельзя. В корпорации не указывают дату старта продаж беспроводной зарядки. Швейцарский магазин Digitec Galaxus, являющийся ресселером Apple, более многословен и готов начать поставки устройства на прилавки в период с 16 по 23 декабря. Изначально продажи должны были начаться в промежуток между 23 и 29 декабря, но позже дату изменили.



Изображение взято с: apple.com

Подобная информация свидетельствует о том, что многие граждане, которые захотят приобрести MagSafe Duo успеют к рождественским праздникам, но аналитики сомневаются в успехе данной зарядки в РФ из-за её внушительной цены.