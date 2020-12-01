В Египте медицинский робот пришел на помощь местным врачам

01.12.2020, 21:02, Разное

В частной клинике Египта в городе Тента медицинский робот Cira-03 пришёл на помощь местным врачам. Он может брать тест на коронавирусную инфекцию и измерять температуру тела.

Создатель робота 23-летний инженер Махмуд эль-Коми объяснил, что его целью была не только помощь медицинскому персоналу во время пандемии, но и оказание необходимого внимания пациентам. Из-за высокой загруженности врачей, даже банальное измерение температуры пациента практически невозможно осуществить. Люди проводят время в ожидании привычных обходов, а Cira-03 прекрасно справляется с этой задачей. Инженер также отметил, что его машина способна взять кровь на анализ, сделать ЭКГ и флюорографию, а после вывести подробную информацию на дисплей, закреплённый на груди. Он также может отругать человека, если тот появился в учреждении без медицинской маски.

Внешне Cira-03 отличается от других медицинских роботов наличием головы. Махмуд эль-Коми объяснил, что хотел сделать его похожим на человека, чтобы пациенты меньше боялись его. Первые тесты в клинике показали хорошие результаты. Люди охотнее доверяли роботу, чем человеку, аргументируя это тем фактом, что система более точна в своих измерениях.