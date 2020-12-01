 

Андрусив: Вместо реальной борьбы с контрабандой большевики-реформаторы возмущены отсрочкой введения кассовых аппаратов и борются с ФЛП

01.12.2020, 20:50, Новости дня

Большевики-реформаторы возмущены отсрочкой РРО. И используют тот же тупой аргумент – контрабанда. Внимание, еще раз: вместо того, чтобы реально бороться с контрабандой, они борются с ФЛП! То есть как товар становится контрабандным и попадает на территорию – их не волнует. Как и тот факт, что очень малая часть ФЛП занимается именно этим.

Более того, это еще и те же люди, которые очень хотят улучшить рейтинги Украины в Easy doing business. И в завершение: это еще и те же люди, которые публично называются либералами. Воистину, гибрид постсовка и западных тренингов.

Однако давайте не будем отдавать этим латентным союзникам Гетманцева право на либеральный подход в экономике. Итак, как на самом деле могла бы выглядеть либеральная политика в стимулировании ФЛП к установлению РРО или просто к уплате налогов.

Приложение на телефон. Который каждый может протестировать уже сейчас, а не когда-то там.
Привязка кредитов 5–7–9% для ФЛП к наличию РРО (для конкретных групп услуг и товаров).
Привязка карантинных компенсаций к наличию у ФЛП РРО (для конкретных групп услуг и товаров).
Освобождение от проверок на три года при наличии РРО.

И тому подобное. Это политика Nudge – подталкивание. И она требует немного больше интеллектуальной нагрузки, чем “все отнять и поделить”.

Источник: Victor Andrusiv / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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