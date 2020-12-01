Минфин Украины продал гособлигаций на 2,7 млрд грн

01.12.2020, 20:50, Новости дня

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 декабря привлекло в государственный бюджет 2,664 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство предложило инвесторам три выпуска ОВГЗ в национальной валюте со сроком обращения три месяца, один и три года.

В Минфине сообщили, что наибольший спрос был на трехмесячные ОВГЗ, от размещения которых в бюджет привлекли 1,96 млрд грн. Средневзвешенная ставка доходности по ним составила 9,89%.

“От размещения гривневых однолетних бумаг в государственный бюджет привлекли 532 млн грн, а трехлетних – 172 млн грн. По однолетним ставка составила 10,93%, в то время как по трехлетним – 11,62%”, – говорится в сообщении.

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Таким образом, Министерство финансов продало ОВГЗ на сумму, в шесть раз меньшую, чем на прошлой неделе: 24 ноября ведомство привлекло в госбюджет 16,76 млрд грн.

Издание “НВ Бизнес” обратило внимание, что на аукционе ставки по трехмесячным ОВГЗ выросли почти на четверть (до 9,89%). По такой же ставке неделю назад размещались пятимесячные ОВГЗ, а трехмесячные последний раз размещались месяц назад под 7,3–7,5%.