В Германии внедорожник на скорости въехал в толпу пешеходов. Есть погибшие и десятки пострадавших

01.12.2020, 20:50, Новости дня

1 декабря в немецком городе Трир в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии внедорожник въехал в толпу прохожих, сообщило издание Focus.

Водитель ехал на скорости 70–80 км в час, не сигналил и лишь ускорялся, сообщили изданию очевидцы. В результате инцидента погибли несколько человек, в том числе ребенок, несколько пострадали, сообщила пресс-служба полиции в Twitter.

#TR0112

Was wir bisher bestätigen können:

Mehrere Tote, darunter ein Kleinkind

Mehrere Verletzte

51-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Wir sind weiterhin mit starken Kräften für Eure Sicherheit vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung der Hintergründe.

— Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Издание Trierischer Volksfreund пишет, что речь идет как минимум о четырех погибших и не менее 30 постращавших. По данным Focus, погибла маленькая девочка, очевидцы рассказали изданию, что видели, как ударом в воздух подбросило детскую коляску.

Водителя внедорожника задержали, проинформировали в полиции, это 51-летний гражданин Германии. Как сообщила “Немецкая волна”, мужчина оказал сопротивление при задержании.

#TR0112

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg.

Das Fahrzeug ist sichergestellt.

— Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Центр города оцепили, жителей Трира полиция просит избегать посещения этой территории. Мотивы задержанного пока неизвестны.