 

В Украине выросли минимальная пенсия и прожиточный минимум

01.12.2020, 20:50, Новости дня

С 1 декабря в Украине увеличены размеры прожиточного минимума для различных групп населения. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается с 1712 грн до 1769 грн. Это стало основанием для пересчета составляющих пенсионных выплат. Речь идет о размере минимальной пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж.

“Неработающим пенсионерам, имеющим значительную продолжительность страхового стажа, пенсии которых расчитаны с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы больше минимальной, перерасчитана доплата за сверхнормативный стаж, которая определяется в процентах к размеру прожиточного минимума”, – сообщили в Пенсионном фонде.

Увеличены минимальные пенсионные выплаты шахтерам, лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, лицам с инвалидностью, полученной вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС.

Пересчитан также размер надбавки донорам. С 1 декабря он составил 218,90 грн.

Выплата перечисленных пенсий начнется с 4 декабря.

С 1 декабря размер прожиточного минимума составляет:

для лиц, утративших трудоспособность – 1769,00 грн;
на одного человека в расчете на месяц – 2189,00 грн;
для трудоспособных лиц – 2270 грн;
для детей до шести лет – 1921 грн;
для детей от шести до 18 лет – 2395 грн.

С 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в Украине был проведен перерасчет пенсионных выплат с 1638 грн до 1712 грн.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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