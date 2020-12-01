 

Один из лидеров футбольной Первой лиги Украины распустил игроков и тренеров команды

01.12.2020, 20:50, Новости дня

Один из лидеров футбольной Первой лиги Украины “Горняк-Спорт” из Горишних Плавней Полтавской области распустил игроков и тренеров команды. Об этом 1 декабря говорится на официальном сайте футбольного клуба.

Президент “Горняк-Спорта” Петр Каплун на собрании с тренерским штабом и игроками команды сообщил, что клуб не получил финансирования на вторую часть чемпионата и участие команды в Первой лиге в следующем году находится под угрозой.

Все игроки получили статус свободных агентов, также расформирован тренерский штаб команды. Клуб прекратил сотрудничество с ними и выдал документы.

После 15 сыгранных поединков в Первой лиге “Горняк-Спорт” набрал 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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