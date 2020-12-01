“Ничья земля”: 5 причин посмотреть новую военную драму от создателей “Эйфории”

01.12.2020, 20:16, Разное

Смелая тема для ТВ

Действие сериала разворачивается в Сирии, где почти целое десятилетие не прекращается гражданская война. Именно в этот сложный и напряженный план создатели помещают главного героя, предлагая посмотреть на трагические события его глазами. Антуан – француз, который отправляется в Сирию на поиски любимой сестры Анны. Она предположительно погибла в результате теракта в Египте в 2011 году, но однажды в новостях Антуан замечает очень похожую на нее девушку и лишается покоя. Страстная решимость найти сестру приводит его в женское боевое подразделение – народное ополчение YPJ в Сирийском Курдистане. Вместе с его сильными, неустрашимыми женщинами молодой человек вступает в борьбу с ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). Тема – не самая популярная на телевидении, слишком масштабная, рискованная, поднимающая много острых вопросов.

От авторов “Эйфории” и “Под чужим флагом”

Над сценарием сериала работали израильские соавторы с достойным списком проектов – Мария Фельдман, Амит Коэн, Рон Лешем. Фельдман и Коэн вместе написали и спродюсировали триллер “Под чужим флагом” – о похищении в Москве министра обороны Ирана, которое “повесили” на пятерых ничего не подозревающих израильтян. Премьера “Под чужим флагом 2” состоялась на Берлинском кинофестивале. Лешем прославился благодаря ошеломительному успеху “Эйфории” – откровенной драмы об американских подростках.

Детская травма и идея сериала

Соавтор сериала Мария Фельдман выросла в бывшем Советском Союзе. По ее признанию, идея “Ничьей земли” появилась во многом в результате загадочной смерти ее отца. Это случилось после распада Союза, но тайна его внезапного ухода не давала покоя дочери на протяжении долгих лет. Главный герой Антуан, так же как и Мария, несмотря на доказательства, отказывается поверить в смерть сестры. Случайный образ из новостей преследует его и заставляет отправиться в путешествие. Это не столько поиски Анны, сколько поиски успокоения. Его же искала и сама Фельдман, когда 20 лет спустя решилась вернуться в Москву, чтобы, наконец, узнать истинную причину смерти отца. Дело в том, что дочь отказывалась поверить в официальную версию самоубийства. Но это оказалось правдой – выбор человека, который, как и многие другие, не смог смириться с крахом страны, экономики и собственной компании. Правда помогла принять эту утрату и позволила двигаться дальше.

Интернациональный каст и Джеймс Пьюрфой

На одной площадке сериалу удалось собрать очень пестрый интернациональный каст. Много талантливых, но пока неизвестных широкой публике актеров. Выделяются среди них Феликс Моати (“Правила жизни французского парня”), сыгравший протагониста истории, и Сухейла Якуб (“Экстаз” Гаспара Ноэ) – в роли офицера женского отряда. И, конечно, главная звезда проекта – Джеймс Пьюрфой, запомнившийся по ярким ролям в сериалах “Рим”, “Видоизмененный углерод” и “Половое воспитание”.

Реалистичные съемки

Режиссером выступил Одед Рускин, известный по сериалу “Амнезия” со звездой “Касла” Станой Катик. Именно он был одним из тех, кто настоял снимать не в павильонах, а в максимально близких к сюжету условиях. Решено было выбрать местность в Марокко, замаскировав ее под Сирию. Несмотря на сложности, это помогало актерам чувствовать себя более уверенно. Настоящие песок и грязь – получилось очень правдоподобно и реалистично.