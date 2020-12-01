 

Кто получит сразу две пенсии в декабре – отвечает сенатор

01.12.2020, 20:10, Разное

Каждый декабрь часть граждан получает две пенсии: за текущий и следующий месяцы. Это касается тех пенсионеров, которым обычно доставляются выплаты с 1 по 3 число. Эти дни в январе будут праздничными, а значит, не рабочими для “Почты России”.

Елена Бибикова отметила, что сумма придет полностью, за весь январь. Стало быть, в следующий раз эта часть пенсионеров получит пособие в феврале. Напомним, филиалы “Почты России” заработают в обычном режиме уже в понедельник, 4 января.

Ранее сенатор сообщала, то в следующем году будет проиндексирована пенсия неработающих пенсионеров на 6,3%. Кроме того, с февраля 2021-го выплаты увеличатся для ветеранов боевых действий и инвалидов всех категорий на 3,8%, утверждала Бибикова.

Напомним, недавно в Государственной думе был принят законопроект о заморозке накопительной части пенсии на следующие три года.
Документ подготовили в Министерстве финансов. Таким образом был исполнен подписанный президентом Владимиром Путиным федеральный закон.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Диабет 1 типа: не смертельно, хотя и не лечится

10.09 / Мнение: Наказание трезвых водителей, объединение конкурентов Маска и опасность инвестиций в Теслу

15.07 / Мнение: Подрыв российско-турецкого патруля

07.10 / Мнение: КСА и нормализация отношений с Израилем

06.08 / В Jaguar Land Rover намерены избавиться от укачивания в автомобилях

29.09 / Российские ученые предложили метод подавления вторичного воспаления при COVID-19

28.08 / 5 самых интересных фильмов с фестиваля на “Стрелке”: переезд Джуда Лоу, творческий кризис Элизабет Мосс и путешествия Ундины в современном Берлине

10.10 / Мнение: Российские студенты глазами иностранных профессоров

01.10 / Зрение – минус 45: в Подмосковье вылечили пациента с экстремальной близорукостью

03.07 / «Обнуление» на разлив

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска