 

СМИ: Лукашенко стал неудобным партнером для Москвы

01.12.2020, 20:10, Разное

Обозреватель считает, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск имел именно такую цель – объяснить главе республике позицию Москвы.
Кремль все еще ждет, пока тот выполнит обещания, данные нашей стране два с половиной месяца назад.

По словам журналиста, Кремль спешит, потому что если Александр Лукашенко задержится на посту, то мечты об интеграции с соседней страной могут не сбыться. Он напомнил, что ход сентябрьских переговоров в Сочи между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по-прежнему остается тайной.

При этом, по слухам, президенты двух государств договорились о том, что все еще действующий глава Белоруссии за полтора года проведет “конституционную реформу”, за которой последуют парламентские и президентские выборы. И на них он уже не будет выдвигать свою кандидатуру. Однако делать этого Александр Лукашенко не спешит.

В статье журналист обращает внимание на то, что у Кремля есть серьезные причины для беспокойства. Уровень симпатии белорусов к России стремительно снижается, сообщает RT. Измученные политической обстановкой в стране белорусы понимают, что Александр Лукашенко продолжает оставаться у власти только благодаря поддержке Москвы.

Поэтому, если белорусский лидер и дальше будет плохо обращаться со своими гражданами и не покинет пост, России придется несладко. Польский журналист считает, что трудно ожидать, что Александр Лукашенко сдержит слово и обойдется без очередных “последних китайских предупреждений” со стороны Москвы.



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