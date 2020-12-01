Психологи: Носители разных языков по-разному ощущают боль

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01.12.2020, 20:08, Разное

Психологи из Университета Майами установили, что носители разных языков по-разному ощущают боль. Люди, знающие несколько языков, также демонстрируют изменения болевого порога при переходе с одного языка на другой.
В исследовании принимали участие 80 латиноамериканцев, свободно владеющих как английским, так и испанским языком. В ходе тестирования учёные прикладывали нагревательный элемент к внутренней стороне предплечья. Во время этого действия психологи просили рассказать о своём переживании и о чувствах дискомфорта. Причём делать это сначала на одном, а после на другом языке. Оказалось, что при изменении общения, изменялось не только общее настроение, но и болевой порог. Если человек общался на испанском и в его окружении все говорили на испанском, то при описании неприятных ощущений на английском его уровень боли снижался. Аналогичные результаты у тех, кто в повседневной жизни общался с англоязычными гражданами. Таким образом интенсивность боли сильнее, когда человек говорит на своём родном языке.

Параллельно с языком и личными описаниями учёные изучали и другие показатели. В частности, ритм сердечных сокращений и потливость ладоней. Эти данные доказали, что болевые ощущения снижались стоит только использовать другой язык общения.



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