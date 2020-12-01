Власти Норильска закупят 200 тысяч кубометров снега у Финляндии для выставки снежных скульптур

01.12.2020, 20:03, Разное

Городская администрация Норильска заказала более 200 тысяч кубометров снега на сумму 1,5 миллиарда рублей для организации выставки снежных скульптур на Новый год и Рождество. Для выполнения заказа была выбрана компания из Финляндии из-за более высокой чистоты снега в скандинавской стране.

Чтобы снег не успел растаять при транспортировке будут задействованы 10 бортов Ил-76 МЧС РФ, оборудованных холодильными камерами. Для этого из федерального бюджета было выделено дополнительно 800 миллионов рублей.

«Дети очень любят снежные скульптуры на Рождество, мы же не изверги, чтобы лишать их этой радости, а финский снег идеально подходит для этого дела», — заявил и.о мэра Норильска Николай Тимофеев.

Идеей также заинтересовались власти Москвы и предложили закупить у Финляндии 2,5 миллиона кубометров снега в случае теплой зимы и погоды без осадков для загрузки столичной снегоочистительной техники.