 

Власти Норильска закупят 200 тысяч кубометров снега у Финляндии для выставки снежных скульптур

01.12.2020, 20:03, Разное

Городская администрация Норильска заказала более 200 тысяч кубометров снега на сумму 1,5 миллиарда рублей для организации выставки снежных скульптур на Новый год и Рождество. Для выполнения заказа была выбрана компания из Финляндии из-за более высокой чистоты снега в скандинавской стране.

Чтобы снег не успел растаять при транспортировке будут задействованы 10 бортов Ил-76 МЧС РФ, оборудованных холодильными камерами. Для этого из федерального бюджета было выделено дополнительно 800 миллионов рублей.

«Дети очень любят снежные скульптуры на Рождество, мы же не изверги, чтобы лишать их этой радости, а финский снег идеально подходит для этого дела», — заявил и.о мэра Норильска Николай Тимофеев.

Идеей также заинтересовались власти Москвы и предложили закупить у Финляндии 2,5 миллиона кубометров снега в случае теплой зимы и погоды без осадков для загрузки столичной снегоочистительной техники.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Бузова проговорилась об интриге шоу «Ледниковый период»

18.08 / Мнение: Иррациональное

24.08 / Из женщины вырезали опухоль весом 50 кг

24.09 / Мнение: Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

28.11 / Компания Samsung показала смартфоны в новом форм-факторе

23.10 / Верните мой 1998-й

03.10 / Мнение: В глазах появилась белая пелена

27.11 / Сергей Шнуров в стихе посмеялся над литературным «талантом» Пригожина и Лозы

16.08 / Доктор Мясников назвал продукты питания, о вреде которых многие не знали

11.08 / Мнение: За Коленьку и папу!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска