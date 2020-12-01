Китайский зонд “Чанъэ-5” успешно сел на Луну. Он впервые за 44 года соберет лунный грунт и доставит его на Землю

01.12.2020, 19:56, Новости дня

Китайский аппарат “Чанъэ-5” успешно приземлился на поверхность Луны. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Китайского национального космического управления.

Посадка произошла 23.11 (17.11 по Киевскому времени) в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

Основной целью миссии является сбор лунного грунта. На это выделено 48 часов. Потом взлетный аппарат доставит капсулу с примерно двумя килограммами грунта на орбитальный модуль, который отправится обратно к Земле.

После успешной посадки аппарата, под управлением земли, провели инспектирование и необходимую настройку, после чего он официально приступил к работе над сбором лунных образцов, который продлится около двух дней.

24 ноября Китайское национальное космическое управление запустило на Луну зонд. Запуск ракеты “Чанчжэн-5” с зондом “Чанъэ-5” состоялся на космодроме Вэньчан. Примерно через 40 минут зонд отделился от ракеты.

Если миссия пройдет успешно, Китай станет третьей страной после США и Советского Союза, взявшей пробы лунного грунта. Таких попыток не предпринимали с 1976 года.