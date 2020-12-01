 

ЦИК назначил новые выборы мэра Конотопа, где городской голова умер от коронавируса

01.12.2020, 19:56, Новости дня

Центральная избирательная комиссия Украины назначила новые выборы мэра Конотопа Сумской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Повторные выборы городского головы Конотопа пройдут в следующем году – 24 января.

16 ноября стало известно, что победивший на выборах мэра города Александр Луговой умер от осложнений, связанных с COVID-19.

15-го, 23-го и 31 октября Луговой писал в Facebook, что болеет и госпитализирован, но не уточнял диагноз. SumyToday сообщали, что у него был подтвержден коронавирус.

Луговой баллотировался в мэры Контопа как самовыдвиженец, данные Центризбиркома свидетельствуют о том, что он получил 37,34% голосов избирателей. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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