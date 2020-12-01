Финансист Козак: У нас есть физлица-предприниматели, которые платят десятки тысяч гривен налогов в месяц, а в год – сотни тысяч. И таких много

01.12.2020, 19:56, Новости дня

Во время пандемии коронавируса государство должно принимать неординарные конструктивные решения для поддержки бизнеса и разбираться, по какой причине предприниматели уклонялись от уплаты налогов. Об этом изданию “ГОРДОН” сказал финансист Тарас Козак, комментируя заявление главы комитета по вопросам социальной политики Верховной Рады Галины Третьяковой о том, что материальная помощь в размере 8 тыс. грн не соизмерима с отчислениями, которые физлица-предприниматели (ФЛП) делают в бюджет.

“Это несколько обобщающее заявление. ФЛП бывают разными. На первой и второй группе предприниматели платят немного, но на третьей – 5% от оборота. Это довольно большой налог. Есть у нас есть ФЛП которые платят десятки тысяч гривен налогов в месяц, а в год – сотни тысяч гривен. И таких много. Да, если предприниматели, которые по каким-то причинам не платят единый социальный взнос. Например, вторая группа должны ежемесячно уплачивать взнос в размере 22% от минимальной зарплаты – это около 1,1 тыс грн. Для компаний, которые сейчас полуживые, это довольно ощутимо. Для Киева, может быть, это не большая сумма. Но если смотреть по регионам, картина меняется. Если человек приостановил деятельность из-за локдауна, для него несколько тысяч гривен серьезный долг, который он не знает, как отдать. Ведь даже если ты не ведешь деятельность, ты должен платить”, – пояснил собеседник.

Он отметил, что механизмы помощи бизнесменам надо прописывать детально.

“Точно, надо поддерживать тех, кто платил налоги, когда все было хорошо. Для тех, кто не платил, надо смотреть на причины: из-за локдауна, или отсутствия желания платить. Возможно тем, кто не платил налоги выплачивать не 8 тыс. грн, а меньшую сумму. Нет легкого выхода. Нужны конструктивные неординарные решения. Государство должно быть разумнее. Следует учитывать оплаченные налоги и наказывать того, кто уклонялся от уплаты налогов. То есть надо прописывать все очень детально, а не обобщать, мол, даем помощь всем поровну, потому что не можем посчитать, кому и сколько выплатить справедливо. Но часто у людей действительно нет денег, чтобы платить налоги. Надо или простить человеку долг, тогда он продолжит работать, или отказать ему в поддержке. Этот человек может плюнуть на все и пойти на биржу труда – ему придется платить пособие из госбюджета. То есть деньги и так, и так придется выплачивать: или в виде поддержки для предпринимателям, или в виде пособия по безработице. Но лучше отдать деньги предпринимателям, чтобы ФЛП работали и платили налоги. Это позволит повернуть часть выплаченной помощи. Это очень хороший вариант”, – резюмировал финансист.

29 ноября глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики от фракции “Слуга народа” Галина Третьякова на заседании комитета заявила, что в первую очередь помощь от государства в связи с пандемией коронавируса должны получить те физические лица-предприниматели, которые платили налоги. “Должно быть железное правило: ты заплатил налоги – государство тебе помогает… Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8000 гривен. Хочу посмотреть, честно”, – сказала Третьякова.

По ее данным, задолженность ФЛП по ЕСВ по состоянию на 1 ноября составляет 12,2 млрд грн. При этом на выплату социальной поддержки для ФЛП планируется сумма на уровне 15 млрд грн.

24 ноября Зеленский анонсировал новые выплаты по 8 тыс. грн физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина.

По данным Госслужбы статистики, уровень безработицы в Украине во II квартале 2020 года вырос. Среди лиц в возрасте 15–70 лет он составлял 9,9%, тогда как в I квартале – 8,6%.

В Государственном центре занятости в начале сентября сообщали, что за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных.