defence-blog.com

01.12.2020

Развертывание боевых машин Bradleys на северо-востоке Сирии снижает напряженность в отношениях с Россией

By Colton Jones Nov 30, 2020

Развертывание БМП M2 Bradley армии США на северо-востоке Сирии помогло снизить напряженность и предотвратить новые конфликты в регионе. Photo by Spc. Jensen Guillory

В сентябре, после серии напряженных столкновений с российскими войсками, американские военные отправили в восточную Сирию боевые машины пехоты M2A2 Bradley, чтобы помочь защитить сотни американских солдат, дислоцированных там.

Напряженность в отношениях с российскими войсками в зоне ответственности Центрального командования (ЦЕНТКОМ) с тех пор снизилась.

По данным Объединенной совместной оперативной группы, американские солдаты находятся в Сирии для поддержки миссии Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR). Мотопехотные подразделения армии США, в партнерстве с Сирийскими демократическими силами, закрывают ИГИЛ доступ к критически важной инфраструктуре на востоке Сирии и продолжают обеспечивать безопасность нефтяных месторождений не только от самопровозглашенного Исламского государства Ирака и Сирии, но также от сирийского правительства и российских сил.

Как ранее сообщало ABC News, развертывание дополнительной бронетехники – БМП Bradley является прямым результатом инцидента 26 августа, когда российский бронетранспортер протаранил американский военный патрульный автомобиль, ранив семь военнослужащих.

«Предпринятые нами меры и [развертывание] подкрепления являются четким сигналом и для РФ и других сторон к ​​тому, чтобы придерживаться процессов взаимного разрешения конфликтов и избегать непрофессиональных, небезопасных и провокационных действий на востоке Сирии», – сказал американский чиновник.

Этот инцидент был сочтен настолько серьезным, что генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, позвонил своему российскому коллеге, чтобы выразить обеспокоенность по поводу действий России, которые некоторые официальные лица назвали «безрассудными».

Photo by Spc. Jensen Guillory

Корпус морской пехоты США готовится к боям в условиях сильных морозов

By Colton Jones Nov 29, 2020

Корпус морской пехоты США отрабатывает ведение боевых действий в условиях холодной погоды и в горах во время учений «Reindeer II» в Сетермоене, Норвегия. Photo by Lance Cpl. Patrick King

«Reindeer II» – это двусторонние учения, организованные норвежскими военными для наращивания потенциальных возможностей поддержки союзников по НАТО в экстремальных условиях.

Согласно пресс-релизу, морские пехотинцы из Временных сил КМП в Европе 21.1 (Marine Rotational Force – MRF-E), морпехи Европы и Африки и норвежские солдаты принимают участие в серии отдельных эпизодов учений, которые включали в себя совместные операции с боевыми стрельбами на заснеженных и покрытых льдом полигонах, а также несколько элементов, ориентированных на усиление оборонительных возможностей.

В условиях холодной и влажной погоды морские пехотинцы и их норвежские партнеры вынуждены использовать для передвижения снегоступы и беговые лыжи. Они оборачивают свое оружие в белый камуфляж, изо всех сил стараются сохранить боеприпасы сухими и учатся размещать свои пулеметы так чтобы они не проваливались в рыхлый снег.

Двусторонние учения, начавшиеся 23 ноября 2020 года, направлены на повышение общей готовности коллективных сил к борьбе в экстремальных условиях арктической и горной местности, укрепление отношений и синхронизация тактики, методов и процедур.

«Один из наиболее важных уроков, которые мы усвоили, заключается в том, что нам необходимо взаимопонимание того, что означают различные военные термины, чтобы при отдаче приказа мы оба могли действовать одинаково», – сказал генерал-майор Ларс С. Лервик, командующий норвежской армией и бригадир Пол Э. Берглунд, командир бригады «Север» норвежской армии. «Уровень интеграции союзников с норвежской армией сегодня отличный, я никогда раньше не видел его настолько хорошим».

Командиры также обсудили проблемы, которые их войска преодолевают в ходе арктических боевых учений. Гординье выразил признательность за уникальную учебную среду, которую Норвегия предлагает морским пехотинцам в лагере Лежен.

«У Норвегии есть такие арктические и горные условия, которые мы не можем воспроизвести на наших базах в Америке», – сказал подполковник Райан Р. Гординье, командир Временных сил КМП в Европе 21.1 (Marine Rotational Force – MRF-E), морпехи Европы и Африки. «В Северной Каролине [полигоны] это прибрежное болото и очень ровная местность. У наших морских пехотинцев нет опыта восхождения и спуска в горах. У нас нет опыта действий в снегу. Очень важно, чтобы мы, как морские пехотинцы из Америки, получили возможность испытать арктические условия, которые обеспечивает Норвегия, потому что это важно для нашей коллективной защиты ».

MRF-E фокусируется на региональных действиях армий по всей Европе, проводя различные учения, отрабатывая боевые действия в условиях холодной арктической погоды и в горах, а также межвойсковых взаимодействиях, которые повышают общую оперативную совместимость Корпуса морской пехоты США с союзниками и партнерами.

«Эти [учения] демонстрируют силу НАТО», – сказал Гординье. «Наша ответственность – сделать то, что мы обещали: защитить наш альянс. Все эти взаимодействия и эти учебно-тренировочные мероприятия позволяют нам это делать».

Фото Lance Cpl. Патрик Кинг